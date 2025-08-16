विज्ञापन

जगजीत सिंह की पत्नी के साथ रेयर तस्वीरें, जब वाइफ के एक्स पति के पास शादी का प्रपोजल लेकर पहुंचे गजल सम्राट

गजल सम्राट जगजीत सिंह की लव स्टोरी बहुत ही खास है. उन्होंने चित्रा से शादी करने के लिए उनके पति से उनका हाथ मांगा था.

चित्रा के पति के पास शादी का प्रपोजल लेकर पहुंचे थे गजल सम्राट
गजल सम्राट जगजीत सिंह की जिंदगी बहुत मुश्किलों भरी रही है. उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत उतार-चढ़ाव देखे हैं. मगर उनकी लव स्टोरी सबसे ज्यादा खूबसूरत है. उन्होंने बंगाली सिंगर चित्रा दत्ता से शादी की थी. जिसके बाद दोनों ने साथ में गाने गाकर म्यूजिक की दुनिया के किंग और क्वीन बन गए. जगजीत सिंह इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं मगर उनकी लव स्टोरी आज भी अमर है. उनकी मुलाकात चित्रा से कैसे हुई और फिर कैसे दोनों की शादी हुई. आइए आपको बताते हैं.

ऐसे शुरू हुई लव स्टोरी

जगजीत सिंह ने अपनी जर्नी जब स्टार्ट की तब वो एड के लिए जिंगल गाते थे. उसी दौरान उनकी मुलाकात बंगाली सिंगर चित्रा दत्ता से हुई. शुरुआत में चित्रा ने जगजीत सिंह के साथ गाने से मना कर दिया था लेकिन बाद में वो राजी हो गई थीं. एक समय ऐसा था जब चित्रा की शादी में मुश्किलें चल रही थीं. उसके एक साल बाद उन्होंने अपने पति से तलाक ले लिया और बेटी मोनिका के साथ रहने लगीं. जगजीत सिंह भी चित्रा और उनकी बेटी का ध्यान रखने लगे. उन्होंने चित्रा को शादी के लिए प्रपोज किया मगर उन्होंने मना कर दिया. उसके बाद वो चित्रा के एक्स-हसबैंड के पास उनका हाथ मांगने के लिए गए. जिसके बाद दोनों ने 1969 में शादी कर ली.


बेटे की मां बनीं चित्रा

जगजीत सिंह से शादी के बाद दोनों एक बेटे के पेरेंट्स बने. उन्होंने अपने बेटे का नाम विवेक रखा. चित्रा और जगजीत का रिश्ता उनके घरवालों को मंजूर नहीं था तो दोनों ने लोगों से मिलना कम कर दिया और अपने म्यूजिक पर फोकस करने लगे. जिसके बाद दोनों गजल के सम्राट बन गए. उसके बाद जगजीत सिंह और चित्रा की जोड़ी हर जगह छा गई थी. दोनों खूब फेमस हो गए थे.

दोनों बच्चों को खो दिया

जगजीत सिंह और चित्रा की जिंदगी में एक साथ अचानक कई मुश्किलें आ गईं. उन्होंने अपने बेटे को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया. विवेक उस समय सिर्फ 21 साल का था. बेटे के गम में चित्रा ने अपनी आवाज खो दी और कभी न गाने का फैसला लिया. बेटे के गम में जगजीत सिंह ने एक साल बाद वापसी की और अपने कॉन्सर्ट में अक्सर बेटे को स्टेज पार्टनर कहते थे. 2009 में चित्रा ने अपनी बेटी को भी खो दिया. मोनिका ने सुसाइड कर लिया था. जिसके बाद जगजीत और चित्रा बुरी तरह से टूट गए. उसके बाद 2011 में जगजीत सिंह का निधन हो गया. चित्रा अपने दोनों बच्चे और सोलमेट को खो चुकी हैं.

Jagjit Singh, Chitra Singh
