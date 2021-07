Jacqueline Fernandez ने शेयर 'विक्रांत रोणा' का पोस्टर, फिल्म में 'गडंग रक्कम्मा' के किरदार में आएंगी नजर

जैकलिन फर्नांडीस (Jacqueline Fernandez) ने फिल्म का पोस्टर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. ये एक बहुभाषी पैन इंडिया फिल्म है. इस फिल्म में में जैकलिन फर्नांडीस (Jacqueline Fernandez) जबरदस्त किरदार निभाने वाली हैं. उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए इस पोस्टर के साथ कैप्शन में लिखा है 'What Rakkamma doesn't know, doesn't exist'. Super happy to introduce my character #GadangRakkamma from #VikrantRona. फैन्स उनके इस अंदाज को देख काफी तारीफें कर रहे हैं.

फिल्म 'विक्रांत रोणा' एक बहुभाषी एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जो 14 भाषाओं और 55 देशों में 3-डी में रिलीज की जाएगी. 'विक्रांत रोणा' में किच्छा सुदीप, निरूप भंडारी और नीता अशोक और जैकलीन फर्नांडीस नजर आएंगे.