पपराजी पर भड़के जैकी श्रॉफ, फ्लैश लाइट देख कर बोले-'बंद कर अंधे...'

जैकी श्रॉफ की मुंबई के बांद्रा में पपराज़ी से झड़प हो गई. हाल ही में एक्टर ब्लैक ड्रेस में स्पॉट हुए. हमेशा की तरह वह बेहद कूल अंदाज़ में नज़र आए. उन्होंने काली टी-शर्ट, पैंट और मैचिंग जैकेट पहनी हुई थी.उनका एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया है, जिसमें वे कैमरों के सामने पोज़ देते हुए और एक गर्मजोशी भरी मुस्कान बिखेरते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब फ़ोटोग्राफ़रों ने कैमरे का फ़्लैश ऑन करके उनकी तस्वीरें खींचनी शुरू कीं तो अभिनेता अत्यधिक रोशनी से परेशान दिखाई दिए. वीडियो में वह एक पपराज़ी पर भड़कते हुए और कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, "थोड़ा लाइट बंद कर बे... अंधे... दिखता नहीं है ना पूरी लाइट में."

लाइट बंद होने के बाद, उन्होंने खुशी-खुशी पोज़ दिया और मज़ेदार बातचीत भी की. अपनी कार की ओर बढ़ते हुए, वह पपराज़ी से एक लड़के की तस्वीर खींचकर उसे वायरल करने के लिए कहते नज़र आए. एक्टर को आखिरी बार एक्शन-थ्रिलर सीरीज़ हंटर में देखा गया था. प्रिंस धीमान और आलोक बत्रा के निर्देशन में बने इस धमाकेदार अमेज़न एमएक्स प्लेयर शो में सुनील शेट्टी, अनुषा दांडेकर और बरखा बिष्ट भी थे. सीक्वल न्याय, बदला और मुक्ति के विषयों को दर्शाता है जो दर्शकों को एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां न्याय व्यक्तिगत है और बदला गहरा है.

इसके बाद, जैकी श्रॉफ आगामी रोमांटिक ड्रामा "तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी" में नज़र आएंगे. कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे स्टारर यह फिल्म रोमांस और कॉमेडी फिल्म है. सत्यप्रेम की कथा फेम समीर विद्वान द्वारा निर्देशित, "तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी" में कार्तिक आर्यन रे की भूमिका में और अनन्या पांडे रूमी की भूमिका में हैं.

धर्मा प्रोडक्शंस और नमः पिक्चर्स के सहयोग से करण जौहर, अदार पूनावाला, अपूर्व मेहता, शरीन मंत्री केडिया और किशोर अरोड़ा द्वारा निर्मित यह फिल्म 2026 में रिलीज होने वाली है.