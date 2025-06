Jaat OTT Release: सिनेमाघरों के बाद अब ओटीटी पर दिखेगी सनी देओल की जाट की दहाड़, जानें कब कहां देखें

Jaat OTT Release: इस साल अप्रैल में आई सनी देओल की फिल्म में जाट ने बॉक्स ऑफिस काफी सुर्खियां बटोरी. इस एक्शन फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद भी किया. सिनेमाघरों के बाद से सनी देओल के फैंस जाट की ओटीटी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिनका अब इंतजार खत्म हो गया है. अब सनी देओल की इस फिल्म की ओटीटी रिलीज सामने आ गई है. यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी. इस बात की जानकारी नेटफ्लिक्स ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि यह फिल्म कल रिलीज़ होगी, और तेलुगु दर्शकों के लिए एक खास सरप्राइज भी है.

नेटफ्लिक्स ने सनी देओल के साथ एक वीडियो प्रोमो जारी किया, जिसमें बताया गया कि यह फिल्म हिंदी के साथ-साथ तेलुगु में भी विशेष रूप से ओटीटी पर उपलब्ध होगी. यह तेलुगु दर्शकों के लिए बड़ी राहत की बात है, जो अपनी क्षेत्रीय भाषा में इस फिल्म जाट को देखना चाहते थे. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि तेलुगु दर्शक इस फिल्म को कितना पसंद करते हैं.

.@iamsunnydeol has a tareekh for you 🔥

Note kar lo, JAAT aa raha hai 😎🔥



Watch Jaat, out 5 June, in Hindi and Telugu, on Netflix.#JaatOnNetflix pic.twitter.com/CHNQCN0yG1