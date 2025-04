Jaat BTS video: जाट मूवी का बीटीएस वीडियो, कभी हवा में लटककर तो कभी हाथ में लट्ठा लेकर अपने एक्शन खुद करते नजर आए सनी देओल

सनी देओल ने पहले गदर से बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाया. उसके बाद वो जाट बनकर सिनेमा की स्क्रीन पर नजर आए. ये कहना बिलकुल गलत नहीं होगा कि अपने एक्शन और अपने स्टाइल से सनी देओल ने स्क्रीन पर नाइंटीज के दौर को जिंदा कर दिया. और, उनके ढाई किलो के हाथ वाले डायलोग ने दर्शकों की पुरानी मसाला फिल्मों की यादें ताजा कर दीं. अब जाट मूवी का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक एक सीन को शूट करने में कितनी मेहनत की गई है. ये सीन वाकई चौंकाने वाले हैं.

ऐसे शूट हुआ जाट का सीन

To make an actor look stylish on screen, the crew which is usually not on camera works really hard ????

