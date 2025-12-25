प्यार में जुनूनी सोनम, लेगी जान, 25 दिसंबर को मत करिएगा ये सीरीज मिस, फैंस बोले- बवाल है

भोजपुरी मनोरंजन जगत के लिए 25 दिसंबर एक ऐतिहासिक तारीख बनने जा रही है, जब भोजपुरी सिनेमा के इतिहास में पहली बार दर्शकों को सबसे बड़ी वेब सीरीज़ “जान लेगी सोनम” देखने को मिलेगी. स्टेज ओरिजनल की यह सीरीज हर गुरुवार और शुक्रवार को प्रसारित होगा. बेलगाम मोहब्बत, जुनून और रिश्तों की सीमाओं को तोड़ती यह कहानी भोजपुरी वेब कंटेंट को एक नए मुकाम पर ले जाने वाली है.स्टेज ओरिजनल ओटीटी पर प्रसारित होने वाली “जान लेगी सोनम” एक ऐसी प्रेम कहानी है, जो प्यार की गहराई और उसके खतरनाक मोड़ को बेहद अलग अंदाज़ में पेश करती है. यह कहानी है सोनम की, जो सत्या से बेइंतहा मोहब्बत करती है. उसका प्यार इतना जुनूनी है कि वह अपने प्यार के लिए जान देने से भी पीछे नहीं हटती और ज़रूरत पड़ने पर जान लेने से भी. यह बेलगाम मोहब्बत की अनकही दास्तान है, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखेगी. संयुक्ता रॉय व गोलू तिवारी मुख्य भूमिका तथा संजय पांडे, गौरव पंडित एवं मोनी रॉय अहम् भूमिका में हैं.

इस वेब सीरीज़ को चंदन सिंह ने क्रिएट और प्रोड्यूस किया है. वेब सीरीज़ “जान लेगी सोनम” को लेकर निर्माता चंदन सिंह ने दावा किया कि यह प्रोजेक्ट भोजपुरी कंटेंट के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने जा रहा है. उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब भोजपुरी दर्शकों को इतने बड़े पैमाने, मजबूत कहानी और दमदार किरदारों के साथ एक वेब सीरीज़ देखने को मिलेगी. चंदन सिंह के अनुसार, “जान लेगी सोनम” सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि यह बेलगाम मोहब्बत, जुनून, विश्वासघात और बदले की ऐसी दास्तान है, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखेगी.

गौरतलब है कि चीफ कंटेंट ऑफिसर के तौर पर परवीन सिंघल, जबकि कंटेंट हेड की जिम्मेदारी निधि मिश्रा ने संभाली है। कंटेंट मैनेजर्स धर्मेंद्र सिंह और अमर दुबे हैं. मुख्य भूमिकाओं में संयुक्ता रॉय, गोलू तिवारी, संजय पांडे, मोनी रॉय, गौरव पंडित, प्रेरणा शुष्मा, विवेक सिंह राजपूत, राहुल आदित्य, विद्या सिंह, शालिनी कश्यप, नेहा तिवारी और गोपाल चौहान जैसे सशक्त कलाकार नज़र आएंगे.