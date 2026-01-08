Toxic Teaser: 'टॉक्सिक' का जहरीला टीजर रिलीज, यश का भौकाली अवतार, लेकिन बच्चों को इससे रहना होगा दूर

केजीएफ और केजीएफ 2 से फैंस के बीच चर्चा में आए साउथ सुपरस्टार यश अपनी मचअवेटेड फिल्म टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स को लेकर पिछले काफी समय से चर्चा में हैं. हाल ही में टॉक्सिक की मेन लीड एक्ट्रेसेस की झलक मेकर्स दिखाई, जिसके बाद अब फिल्म का टीजर रिलीज कर दिया गया है, जो कि चर्चा में आ गया है. फैंस जहां टॉक्सिक की पहली झलक को देखकर एक्साइटेड हो गए हैं तो वहीं फिल्म के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

टॉक्सिक की पहली झलक आई सामने

एक्टर यश ने एक्स पर अपने किरदार राया से मिलवाते हुए एक टीजर शेयर किया है, जिसमें वह एक्शन अवतार में नजर आ रहे हैं. वहीं फैंस यश का यह अवतार देख तारीफ कर रहे हैं.

ये एक्ट्रेसेस टॉक्सिक में मचाएंगी तहलका

टॉक्सिक के बारे में

टॉक्सिक से जुड़ी हैं दिग्गज हस्तियां

नेशनल अवॉर्ड विजेता राजीव रवि सिनेमैटोग्राफी संभाल रहे हैं, संगीत में रवि बस्रूर का जादू होगा, एडिटिंग की कमान उज्ज्वल कुलकर्णी के हाथ में है और प्रोडक्शन डिजाइन टीपी आबिद ने किया है. हाई-ऑक्टेन एक्शन को हॉलीवुड के मशहूर एक्शन डायरेक्टर जेजे पेरी, जिन्हें जॉन विक के लिए जाना जाता है, के साथ नेशनल अवॉर्ड विजेता जोड़ी अंबरिव और केचा खाम्फाकडी ने कोरियोग्राफ किया है.