शाहरुख, सलमान, अल्लू और रजनीकांत को पीछे छोड़ा पीछे, बना देश का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला एक्टर, एक प्रोजेक्ट के लिए 325 करोड़

कुछ साल पहले तक किसी एक्टर के लिए 10 करोड़ की फीस बहुत बड़ी बात मानी जाती थी. 90 के दशक में चिरंजीवी, कमल हासन और श्रीदेवी प्रति फिल्म 1 करोड़ चार्ज करने वाले पहले भारतीय स्टार बने. बाद के दशक में खान स्टार्स सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर बन गए और उन्होंने अपना फीस कई गुना बढ़ा लिया. पिछले दशक में भारतीय फिल्मों का दायरा बढ़ने के साथ रीजनल स्टार्स ने फिर से टॉप लिस्ट में जगह बना ली है, जिसमें रजनीकांत, यश और अल्लू अर्जुन जैसे स्टार्स हर फिल्म के लिए 200 करोड़ से ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, लेकिन 2026 में एक बॉलीवुड स्टार ने फिर से टॉप पर जगह बना ली है और वह कोई खान नहीं है.

सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर

रणवीर सिंह अब भारत के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर बन गए हैं, 'धुरंधर' से उनके सितारे बुलंदियों पर हैं. एक्टर ने बेहद सफल डुओलॉजी फिल्म में लीड रोल निभाया, जिसे असल में एक ही फिल्म के तौर पर शूट किया गया था. दोनों 'धुरंधर' फिल्मों ने दुनिया भर में 3200 करोड़ से ज्यादा की कमाई की, जिसमें अकेले भारत में 1900 करोड़ से ज्यादा की नेट कमाई शामिल है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, रणवीर ने फिल्म के लिए अपनी फीस नहीं ली और इसके बजाय प्रॉफिट-शेयरिंग मॉडल चुना. जब प्रोडक्शन का बजट बढ़ गया तो उन्होंने बाद में अपने पैसे भी लगाए. इससे दोनों फिल्मों में उनका प्रॉफिट शेयर बढ़ गया.

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ट्रेड अनुमानों के अनुसार, डिस्ट्रीब्यूशन शेयर, थिएट्रिकल बोनस और नॉन-थिएट्रिकल स्रोतों (डिजिटल राइट्स, सैटेलाइट राइट्स और म्यूजिक राइट्स) से होने वाली कमाई को जोड़ने के बाद, रणवीर का हिस्सा 325 करोड़ बनता है. कुल मुनाफे का सबसे बड़ा हिस्सा जियो स्टूडियोज को मिला, जिसके बाद आदित्य धर का B62 स्टूडियोज है. लेकिन कास्ट में रणवीर का हिस्सा सबसे ज्यादा है और किसी एक प्रोडक्शन के लिए, किसी भारतीय एक्टर का यह अब तक का सबसे बड़ा हिस्सा भी है.

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रणवीर ने खान्स और अल्लू अर्जुन को पीछे छोड़ा

रणवीर के 300 करोड़ का आंकड़ा पार करने से पहले, सबसे ज्यादा फीस लेने वाले भारतीय एक्टर का रिकॉर्ड साउथ स्टार रजनीकांत के नाम था. उन्होंने अपनी 2024 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'जेलर' से 250 करोड़ से ज्यादा कमाए थे. खबरों के अनुसार, अल्लू अर्जुन और प्रभास दोनों ने अपनी हालिया हिट फिल्मों- 'पुष्पा 2' और 'कल्कि 2898 AD' - से 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई की. बॉलीवुड में 2023 से यह रिकॉर्ड शाहरुख खान के नाम था. उस साल, किंग खान ने अपनी सबसे बड़ी हिट फिल्मों 'पठान' और 'जवान' में से हर एक के लिए लगभग 200 करोड़ कमाए थे. उससे पहले 2010 के दशक में ज्यादातर समय तक यह रिकॉर्ड आमिर खान और सलमान खान के बीच था.