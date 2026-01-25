विज्ञापन

जब फिल्मों में दिखी अटूट देशभक्ति, मनोज कुमार से लेकर विक्की कौशल तक बॉलीवुड के नायकों ने पर्दे पर दिखाया राष्ट्रप्रेम

सिनेमा जगत में कई अभिनेता ऐसे हैं, जिन्होंने देशभक्ति वाली फिल्मों के जरिए दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई. इन फिल्मों ने न सिर्फ राष्ट्रप्रेम की भावना जगाई, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम, युद्ध और सैनिकों की बहादुरी को पर्दे पर बेहतरीन तरीके से पेश किया.

जब सिनेमा में दिखी अटूट देशभक्ति
सिनेमा जगत में कई अभिनेता ऐसे हैं, जिन्होंने देशभक्ति वाली फिल्मों के जरिए दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई. इन फिल्मों ने न सिर्फ राष्ट्रप्रेम की भावना जगाई, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम, युद्ध और सैनिकों की बहादुरी को पर्दे पर बेहतरीन तरीके से पेश किया.  अगर देशभक्ति पर बनी बॉलीवुड फिल्मों की बात करें तो हमें मनोज कुमार, सनी देओल, अक्षय कुमार, अजय देवगन, आमिर खान, शाहरुख खान, सिद्धार्थ मल्होत्रा और विक्की कौशल द्वारा निभाए उनके किरदार बरबस ही जेहन में ताजा हो जाते हैं. फिल्मी सितारों के रोल दर्शकों और देश के लिए प्रेरणा बन गए.

दिवंगत अभिनेता मनोज कुमार को 'भारत कुमार' कहा जाता है क्योंकि उन्होंने देशभक्ति फिल्मों का एक नया दौर शुरू किया. फिल्मों में लीड रोल प्ले करने के साथ ही उन्होंने कई फिल्मों का निर्देशन भी किया. मनोज कुमार ने साल 1965 में आई फिल्म 'शहीद' में भगत सिंह का किरदार निभाया. निर्देशक एस. राम शर्मा की फिल्म स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के संघर्ष और बलिदान पर आधारित है.

'उपकार' में मनोज कुमार ने किसान भाई-बहन की कहानी दिखाई, जिसके वह निर्देशक भी थे. 'पूरब और पश्चिम' में वह एनआरआई बनाम भारतीय मूल्यों पर फोकस करते हैं. 'रोटी कपड़ा और मकान' में सामाजिक मुद्दों के साथ देशप्रेम को भी दिखाया.'क्रांति' में उन्होंने क्रांतिकारी और दमदार भूमिका निभाई.

सनी देओल देशभक्ति और एक्शन के लिए मशहूर हैं. 23 जनवरी को उनकी देशभक्ति फिल्म 'बॉर्डर 2' रिलीज हुई. इससे पहले भी वह कई फिल्मों में काम कर चुके हैं. साल 1997 में आई जेपी दत्ता की फिल्म 'बॉर्डर' में सनी देओल ने मेजर कुलदीप सिंह संधू का किरदार निभाया था. 1971 के युद्ध पर आधारित फिल्म में उनके किरदार को काफी पसंद किया गया. इसके बाद वह साल 2001 में आई अनिल शर्मा की 'गदर: एक प्रेम कथा' में तारा सिंह के रूप में नजर आए. फिल्म के साथ ही उनके किरदार को खूब पसंद किया गया. फिल्म इतनी पसंद आई कि उसका दूसरा भाग 'गदर 2' भी बना और खूब पसंद की गई.

अक्षय कुमार आधुनिक देशभक्ति फिल्मों के चेहरा बने हैं. 'हॉलिडे: ए सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी' में कैप्टन वीर प्रताप सिंह, 'एयरलिफ्ट' में रंजीत कात्याल और 'केसरी' में हवलदार ईशर सिंह के साथ ही अक्षय कुमार ने 'रुस्तम' में नौसेना अधिकारी की भूमिका निभाई.

अजय देवगन ने भी कई क्रांतिकारी और योद्धा के किरदार निभाए.उन्होंने 'द लीजेंड ऑफ भगत सिंह' में भगत सिंह और 'एलओसी कारगिल' में मेजर पद्मपाणि आचार्य के किरदार निभाए.

इस लिस्ट में आमिर खान का भी नाम शामिल है. उन्होंने साल 2001 में आई 'लगान' में भुवन, 'रंग दे बसंती' में दलजीत 'डीजे' सिंह और 'सरफरोश' में भी दमदार प्रशासनिक अधिकारी की भूमिका निभाई, जो देशभक्ति पर आधारित है.

शाहरुख खान ने भी देशभक्ति फिल्मों में कई प्रेरणादायक भूमिकाएं निभाईं. साल 2004 में आई 'स्वदेश' में मोहन भार्गव और 'चक दे! इंडिया' में हॉकी कोच कबीर खान की भूमिका निभाई और देशभक्ति को अलग अंदाज में पेश किया. इसके अलावा, वह 'जब तक है जान' जैसी फिल्मों में भी नजर आए.

सिद्धार्थ मल्होत्रा ने साल 2021 में रिलीज हुई विश्वनाथन की फिल्म 'शेरशाह' में कैप्टन विक्रम बत्रा का किरदार निभाया और कारगिल युद्ध में बहादुरी की सच्ची कहानी पेश की.

विक्की कौशल ने भी देशभक्ति फिल्मों में अपने किरदारों के साथ खास छाप छोड़ी.'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' में मेजर विहान शेर गिल का रोल हो, फिल्म 'सरदार उधम' में सरदार उधम सिंह का किरदार हो या 'सैम बहादुर' में सैम मानेकशॉ का किरदार, दर्शकों को उन्होंने अपने अभिनय का कायल बना लिया.

