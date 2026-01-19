इंडियन सिनेमा को मिल चुकी है 2026 की पहली ब्लॉकबस्टर, बजट की 10 गुना कमाई, गारंटी है नाम नहीं जानते होंगे

नए साल 2026 के 18 दिन खत्म हो चुके हैं और एंटरटेनमेंट के लिहाज से यह साल बहुत बड़ा साल होने वाला है. मौजूदा साल में बॉलीवुड और साउथ सिनेमा से कई बड़ी फिल्में (बॉर्डर 2, धुरंधर 2, बैटल ऑफ गलवान, किंग और रामायण) रिलीज होने जा रही है. इन फिल्मों से पता चलता है कि मौजूदा साल में बॉक्स ऑफिस बहुत ज्यादा मालामाल होने वाला है, लेकिन इससे पहले बात करेंगे उस फिल्म की, जो साल 2026 की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई है. इस फिल्म ने अपने बजट से तकरीबन 10 गुना कमाई की है. इस फिल्म ने बीते 45 दिनों से बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही फिल्म धुरंधर से भी ज्यादा मुनाफा कमाया है. फिल्म ने अभी अपना अभी एक महीना भी पूरा नहीं किया है और अभी भी मोटी कमाई हो रही है.

बॉक्स ऑफिस पर खूब छाप रही नोट

इस फिल्म का नाम है क्रांतिज्योति विद्यालय: मराठी माध्यम जिसे हेमंत धोमे ने डायरेक्ट किया है. फिल्म मराठी भाषा में है और सिंगल लैंग्वेज में खूब पैसा कमा रही है. फिल्म की स्टारकास्ट में सचिन खेडकर, अमे वाघ, सिद्धार्थ चंदेकर, प्राजक्ता कोली, शिति जोग, कादंबरी कदम जैसे मराठी कलाकार शामिल हैं. फिल्म की कहानी एक मराठी मीडियम के स्कूल के इर्द गिर्द घूमती है, जो छात्रों की घटती संख्या और इंग्लिश मीडियम की शिक्षा के प्रति सामाजिक झुकाव के कारण बंद होने की कगार पर है. ऐसे में स्कूल के पुराने छात्र और शिक्षक इसे बचाने के लिए फिर से एकजुट होते हैं और अपनी यादों को जिंदा करते हैं. फिल्म पुरानी यादों को दिखाते हुए रीजनल भाषा की शिक्षा को बचाने के विषय पर एक बड़ा मैसेज देती है.

पहले हफ्ते की कमाई

1 जनवरी 2026 को रिलीज हुई इस फिल्म का रनटाइम 149 मिनट है और इसका बजट 2 करोड़ रुपये है. सैकनिल्क के फिल्म ने 0.7 करोड़ रुपये से खाता खोला था. दूसरे दिन कमाई गिरी और 0.45 रुपये कमाए. तीसरे दिन हवा बदली और फिल्म की कमाई में 133.71 फीसदी की बढ़ोतरी हुई और फिल्म ने 1.05 करोड़ रुपये का कारोबार किया. चौथे दिन 1.5 करोड़ रुपये, पांचवे दिन 0.5 करोड़ रुपये, छठे दिन 0.5 करोड़ रुपये, सातवें दिन 0.5 करोड़ रुपये, आठवें दिन 0.55 करोड़ रुपये. इस तरह फिल्म ने पहले हफ्ते में 5.75 करोड़ रुपये कमाए.

बजट से किया 10 गुना कलेक्शन

नौवें दिन 0.6 करोड़, 10वें दिन 1.65 करोड़ रुपये, 11वें दिन 2.1 करोड़ रुपये, 12वें दिन 0.65 करोड़ रुपये, 13वें दिन 0.65 करोड़ रुपये, 14वें दिन 0.8 करोड़ रुपये, 15वें दिन 1.35 करोड़ रुपये और इस तरह दूसरे वीक में फिल्म की 7.8 करोड़ रुपये की कमाई हुई. फिल्म ने 16वें दिन 0.45 करोड़, 17वें दिन 1.25 करोड़ रुपये और 18वें दिन 1.75 करोड़ रुपये का कारोबार किया. फिल्म का कुल घरेलू कलेक्शन 18.25 करोड़ रुपए हो गया है. इस तरह फिल्म ने अपने बजट से तकरीबन 10 गुना कलेक्शन कर लिया है. इसी के साथ क्रांतिज्योति विद्यालय: मराठी माध्यम साल 2026 की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई है.