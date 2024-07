Indian 2 Social Media Review: कल्कि 2898 एडी के बाद कमल हासन की इंडियन 2 देखने के बाद लोगों ने दिया रिएक्शन, जानें कैसी है फिल्म

Indian 2 Social Media Review: कमल हासन की फिल्म इंडियन 2 (हिंदुस्तानी 2) सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. दिग्गज एक्टर के फैंस उनकी इस फिल्म का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. कमल हासन की यह फिल्म साल 1996 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म इंडियन की रीमेक है. ऐसे में उनके फैंस को इंडियन 2 से काफी उम्मीदें हैं. इस फिल्म को एडवांस बुकिंग में अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. वहीं हैदराबाद के कई सिनेमाघरों में कमल हासन की इस फिल्म के सुबह तड़के से ही शो शुरू हो गए हैं. ऐसे में कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इंडियन 2 देखने के बाद अपना रिएक्शन दिया है.

यहां पढ़ें इंडियन 2 का सोशल मीडिया रिव्यू :-

#Andavar 🔥🔥🔥 #indian2 🔥🔥🔥🔥 Kamala fans need to celebrate this scene. Waatha 😂😂😂 pic.twitter.com/ROgSZ5YTAs

#Indian2 passable first half... Few dragged speeches makes. No standout scenes so far!! pic.twitter.com/SvdQIr0djI