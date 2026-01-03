Ikkis box office collection day 2: अगस्त्य नंदा की फिल्म की कमाई में आई गिरावट, लेकिन कर ली 10 करोड़ पार कमाई

विज्ञापन

फिल्ममेकर श्रीराम राघवन ने 2026 की शुरुआत 'इक्कीस' के साथ वॉर जॉनर में कदम रखकर की. यह भारत के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के जीवन पर आधारित एक बायोपिक ड्रामा है.

फिल्ममेकर श्रीराम राघवन ने 2026 की शुरुआत 'इक्कीस' के साथ वॉर जॉनर में कदम रखकर की. यह भारत के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के जीवन पर आधारित एक बायोपिक ड्रामा है. अगस्त्य नंदा स्टारर और धर्मेंद्र की आखिरी ऑन-स्क्रीन अपीयरेंस वाली इस फिल्म में जयदीप अहलावत भी हैं. यह फिल्म 1 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर इसकी शुरुआत ठीक-ठाक रही. अपने पहले दिन, इक्कीस ने 7 करोड़ रुपये कमाए. हालांकि, दूसरे दिन फिल्म के कलेक्शन में काफी गिरावट आई. इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार, कलेक्शन में लगभग 50 प्रतिशत की गिरावट आई और फिल्म ने दूसरे दिन 3.5 करोड़ रुपये कमाए.

इससे दो दिनों में इसका कुल घरेलू नेट कलेक्शन 10.5 करोड़ रुपये हो गया.दूसरे दिन, फिल्म में कुल 14.72 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई. मॉर्निंग शो 5.75 प्रतिशत पर खुले, जो दोपहर के शो के दौरान बढ़कर 14.73 प्रतिशत हो गया. शाम की ऑक्यूपेंसी 18.06 प्रतिशत रही, जिसके बाद रात के शो के दौरान इसमें मामूली बढ़ोतरी होकर 20.33 प्रतिशत हो गई.क्षेत्रीय प्रदर्शन के मामले में, दिल्ली-एनसीआर बेल्ट में सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग हुई, जिसमें 652 शो और औसत 17 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी रही. इसके बाद मुंबई में 424 शो और 14.25 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी रही.

कुल मिलाकर, इक्कीस वर्तमान में 2,400 से अधिक शो में चल रही है, जबकि धुरंधर लगभग 3,800 शो के साथ स्क्रीन पर हावी है. पिछली हिंदी वॉर फिल्म 120 बहादुर की तुलना में,इक्कीस ने बेहतर प्रदर्शन किया है. फरहान अख्तर स्टारर 120 बहादुर ने अपने पहले दो दिनों में 6.1 करोड़ रुपये कमाए थे, जो इक्कीस के सिर्फ ओपनिंग-डे कलेक्शन से भी कम है.

हालांकि, इक्कीस अक्षय कुमार स्टारर स्काई फोर्स से काफी पीछे है, जिसने पिछले साल जनवरी में रिलीज होने के बाद अपने पहले दो दिनों में 34.25 करोड़ रुपये से अधिक कमाए थे. हालांकि, फिल्म ने श्रीराम राघवन के पिछले कामों के ओपनिंग आंकड़ों को पार कर लिया है. उनकी पिछली रिलीज़, मैरी क्रिसमस ने पहले दो दिनों में 5.9 करोड़ रुपये कमाए थे, जबकि अंधाधुन ने उसी समय में 7.4 करोड़ रुपये कमाए थे.

पॉजिटिव रिव्यू और अच्छे वर्ड ऑफ माउथ के बावजूद, इक्कीस बॉक्स ऑफिस पर कड़ी टक्कर का सामना कर रही है. आदित्य धर द्वारा निर्देशित धुरंधर अपने चौथे हफ्ते में भी मजबूती से टिकी हुई है और 29वें दिन 8.75 करोड़ रुपये कमाए, जिससे यह 750 करोड़ रुपये के घरेलू आंकड़े के करीब पहुंच गई है. इस बीच, जेम्स कैमरन की अवतार: फायर एंड ऐश, सिनेमाघरों में अपने तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुकी है और अब तक 163.05 करोड़ रुपये जमा कर चुकी है.

