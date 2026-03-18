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भारत में रिलीज हो रही धुरंधर 2, विदेशों से होगी 6 मिनट छोटी, इन सीन्स पर चली कैंची, यहां देखें कट्स और एडिट्स की पूरी लिस्ट

कई सीन काटे जाने और कुछ चीज़ें बदलने की जानकारी है, जिससे देश में रिलीज होने वाली फ़िल्म का रनटाइम कम हो गया है.

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भारत में रिलीज हो रही धुरंधर 2, विदेशों से होगी 6 मिनट छोटी, इन सीन्स पर चली कैंची, यहां देखें कट्स और एडिट्स की पूरी लिस्ट
भारत में रिलीज हो रही धुरंधर 2, विदेशों से होगी 6 मिनट छोटी
नई दिल्ली:

देश ही नहीं दुनिया भर के दर्शक आदित्य धर की फिल्म धुरंधर 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो कल यानी 19 मार्च, गुरुवार को फिल्म की रिलीज के साथ खत्म होगा. वहीं आज देश भर में फिल्म रिलीज़ होने से पहले इसका पेड प्रीव्यू होगा. 'धुरंधर 2' में रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल और आर. माधवन जैसे ज़बरदस्त कलाकार हैं. वहीं आपको बता दें कि फ़िल्म की सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) की रिपोर्ट ऑनलाइन सामने आई है, जिसमें कई बदलाव हुए हैं. कई सीन काटे जाने और कुछ चीज़ें बदलने की जानकारी है, जिससे देश में रिलीज होने वाली फ़िल्म का रनटाइम कम हो गया है.

धुरंधर 2 से CBFC ने काटे कई सीन्स

सर्टिफ़िकेशन रिपोर्ट के मुताबिक, CBFC ने 21 बड़े बदलावों में से 4 का सुझाव दिया, जिनमें से सभी में बहुत ज़्यादा हिंसा वाले विज़ुअल्स शामिल थे. इनमें "आंख फोड़ना," "सिर काटना और लात मारना," "सिर पर सीमेंट के ब्लॉक से मारना," और "सिर पर हथौड़े से मारना" जैसे सीन में कमी करना शामिल है.

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सबटाइटल में नोटबंदी की तारीख़ें ठीक कर दी गई हैं, और जानकारी वाले टेक्स्ट में "लाहौर" की जगह "दिल्ली" कर दिया गया है. फिल्ममेकर्स ने फिल्म में प्रधानमंत्री के ज़िक्र और न्यूज फुटेज का इस्तेमाल करने के लिए CBFC को एक ऑफिशियल अनुमति पत्र सौंपा था.

सर्टिफ़िकेशन की जानकारी के मुताबिक, फ़िल्म को 'A' रेटिंग मिली है, और भारत में इसका फाइनल रनटाइम 3 घंटे, 49 मिनट और 36 सेकंड है. CBFC को जो वर्जन भेजा गया था, वह लगभग 3 घंटे और 51 मिनट का था. बोर्ड द्वारा लगभग 1.3 मिनट की और कटौतियों के बाद, देश में रिलीज़ होने वाला वर्शन अब विदेश में रिलीज़ होने वाले वर्शन (लगभग 3 घंटे और 55 मिनट) से 6 मिनट से भी ज्यादा छोटा है.

जबरदस्त एडवांस बुकिंग

पेड प्रीव्यू के लिए एडवांस बुकिंग 7 मार्च (शनिवार) से शुरू हो गई थी, जबकि 19 मार्च को रिलीज़ के दिन के लिए बुकिंग 14 मार्च को खुली. Sacnilk के अनुसार, अकेले पेड प्रीव्यू से ही एडवांस बिक्री में 40.54 करोड़ रुपये की कमाई हुई है. रिलीज के दिन (19 मार्च) के लिए, भारत भर में 15,000 से ज़्यादा शो में 4.70 लाख से ज़्यादा टिकट बिक चुके हैं, जिससे 29.02 करोड़ रुपये की कमाई हुई है.

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