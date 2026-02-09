आईआईसीटी ने आयोजित की ई-स्पोर्ट्स प्रीमियर लीग, ‘ऑरेंज इकोनॉमी’ को बढ़ावा देने की पहल

मुंबई स्थित इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी (आईआईसीटी) ने 8 फरवरी को अपनी पहली आईआईसीटी ई-स्पोर्ट्स प्रीमियर लीग (आईईपीएल) का आयोजन किया. इस आयोजन का मकसद एनीमेशन, विज़ुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स जैसे रचनात्मक क्षेत्रों को बढ़ावा देना और प्रधानमंत्री के ‘ऑरेंज इकोनॉमी' विज़न को आगे बढ़ाना था. हाल ही में पेश हुए केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एवीजीसी सेक्टर में प्रतिभा विकास के लिए 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. इसके तहत देशभर के 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब बनाने की योजना है, जिससे रचनात्मक तकनीक के क्षेत्र में कुशल युवाओं की नई पीढ़ी तैयार की जा सके.

आईआईसीटी को एवीजीसी-एक्सआर (एक्सटेंडेड रियलिटी) के लिए सरकार द्वारा उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसे आईआईटी-आईआईएम मॉडल पर तैयार किया गया है और इसके लिए 400 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया है. आईईपीएल में देशभर के 20 से ज्यादा कॉलेजों के एक हजार से अधिक छात्र और गेमर्स शामिल हुए. प्रतियोगिता में बीजीएमआई, वैलोरेंट जैसे लोकप्रिय प्रतिस्पर्धी गेम्स के साथ फीफा, रियल क्रिकेट 24, हिटविकेट, कॉस्मिक रेस और बीट सेवर वीआर जैसे ओपन एक्सेस गेम्स भी खेले गए.

इस आयोजन में कई उद्योग साझेदारों ने भी सहयोग किया. हिटविकेट और कॉस्मिक रेस ने नकद पुरस्कारों को प्रायोजित किया, जबकि साइबरपावरपीसी (यूएसए) ने गिफ्ट वाउचर और ब्रांडेड मर्चेंडाइज के जरिए प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया. एक्सवॉल.आईओ ने फिजिकल मूवमेंट और डिजिटल गेमप्ले को जोड़ने वाला अनूठा अनुभव पेश किया, वहीं सिनेऑन ब्रॉडकास्ट इंडिया लिमिटेड तकनीकी साझेदार रहा.

आईआईसीटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विश्वास देओस्कर ने कहा कि बजट में की गई घोषणा भारत की विकास कहानी में ऑरेंज इकोनॉमी के बढ़ते महत्व को दर्शाती है. उन्होंने कहा कि कंटेंट क्रिएटर लैब जैसे प्रयास शिक्षा और उद्योग के बीच सहयोग बढ़ाने के साथ युवाओं के लिए नए करियर विकल्प खोलेंगे. प्रोफेशनल गेमर गौरांग पलव, जो 2023 विश्व चैम्पियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, ने कहा कि ऐसे प्लेटफॉर्म युवाओं को सीखने, समझने और आत्मविश्वास बढ़ाने का मौका देते हैं. उन्होंने सरकार की क्रिएटर आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की पहल की सराहना की. आईआईसीटी ने बताया कि ई-स्पोर्ट्स प्रीमियर लीग का आयोजन हर साल किया जाएगा, ताकि ई-स्पोर्ट्स, रचनात्मक तकनीक और उद्योग से जुड़े कौशल विकास को शिक्षा और अर्थव्यवस्था से जोड़ा जा सके.

