‘शराब छोड़ने के बाद मैं एक बेहतर इंसान हूं..’, नशे की आदत पर खुल कर बोले बॉबी देओल

बॉबी देओल इन दिनों बतौर अभिनेता अपनी दूसरी पारी जी रहे हैं. बॉबी ने 30 साल पहले अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी. लेकिन बीच में एक ऐसा दौर भी आया जब अभिनेता को असफलता का सामना करना पड़ा और उन्होंने शराब को अपना सहारा बना लिया. बॉबी ने इस बारे में खुलकर बात की है और शराब की लत को ड्रग्स से भी ज्यादा लत लगाने वाला बताया है.

शराब छोड़ने पर बोले बॉबी

बॉम्बे टाइम्स से हाल ही में बातचीत में, जब बॉबी देओल से पूछा गया कि क्या उन्होंने शराब छोड़ दी है, तो उन्होंने कहा, "हां, मैंने छोड़ दी है, और इससे मुझे वाकई मदद मिली है. हर कोई आनुवंशिक रूप से अलग होता है, और किसी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि किसी भी तरह का नशा आपको कैसे प्रभावित कर सकता है. और कुछ लोगों में ऐसे जीन होते हैं जिनसे आपको चीज़ों की लत लग जाती है. मैंने बस यही सोचा कि भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया है, और मैं सचमुच अपना बेस्ट देना चाहता हूं. ज़िंदगी में ऐसे मौके बार-बार नहीं मिलते. आवाज़ अंदर से आनी चाहिए. मुझे लगता है कि शराब छोड़ने के बाद मैं एक बेहतर इंसान हूं, और मुझे लगता है कि मेरे जानने वाले सभी लोगों के साथ मेरे रिश्ते सौ गुना बेहतर हो गए हैं."

इन फिल्मों में आएंगे नजर

"द बैड्स ऑफ़ बॉलीवुड" में एक सुपरस्टार की भूमिका निभाने के बाद, बॉबी आलिया भट्ट और शरवरी की फिल्म "अल्फ़ा" की तैयारी में बिजी हैं, जो वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की अगली रिलीज़ है. अभिनेता थलपति विजय के साथ आगामी तमिल राजनीतिक एक्शन थ्रिलर "जन नायकन" में भी दिखाई देंगे.