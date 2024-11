ऋतिक रोशन ने शेयर किया करण अर्जुन से जुड़ा 32 साल पुराना किस्सा, आखिर राकेश रोशन क्यों चिल्लाने लगे थे- भाग अर्जुन भाग

करण अर्जुन फिर से सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. शाहरुख खान और सलमान खान की ये फिल्म 13 जनवरी 1995 को रिलीज रिलीज हुई थी. इसका निर्देश राकेश रोशन ने किया था. अब इस फिल्म 29 साल बाद फिर से रिलीज किया जा रहा है. करण अर्जुन 22 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसकी रिलीज को लेकर जहां फैन्स में उत्साह है. वहीं फिल्म से जुड़े लोग भी लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं. लेकिन अब राकेश रोशन के बेटे और बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन ने 32 साल पुराना एक किस्सा शेयर किया है और बताया है कि किस तरह करण अर्जुन का भाग अर्जुन भाग वाला सीन क्रिएट किया गया था. उनके इस ट्वीट को खूब पसंद किया जा रहा है और इस पर खूब रिएक्शन भी आ रहे हैं.

That afternoon in 1992 ( I think) when we were all sitting around dads living room with the writers brainstorming on the screenplay for KARAN ARJUN, after another long spell of silence in the room ( sometimes these silences lasted more than 10-15 mins) and suddenly dad went " ek…