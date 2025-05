War 2 Teaser: ऋतिक रोशन ने बताया कब आएगा वॉर 2 का मचअवेटेड टीजर! जूनियर एनटीआर से है कनेक्शन

साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर 20 मई को 42वां जन्मदिन मनाएंगे. उनके जन्मदिन पर बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन उन्हें एक बड़ा सरप्राइज देंगे. इस सरप्राइज का इशारा उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए किया. यह पोस्ट इंटरनेट पर तेजी से फैल रहा है. दरअसल, ऋतिक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा, ''हे जूनियर एनटीआर, क्या आपको पता है कि इस साल 20 मई को क्या होने वाला है? मेरा यकीन मानिए, आपको कोई अंदाजा नहीं है कि क्या होने वाला है. 'वॉर 2' के लिए तैयार हैं?''

उनके पोस्ट से फैंस उम्मीद लगा रहे हैं कि वह जूनियर एनटीआर के जन्मदिन के अवसर पर फिल्म 'वॉर 2' से जुड़ी कोई बड़ी जानकारी, जैसे फर्स्ट पोस्टर, टीजर या उनके लुक्स की झलक शेयर करेंगे.

Hey @tarak9999, think you know what to expect on the 20th of May this year? Trust me you have NO idea what's in store. Ready?#War2