ऋतिक रोशन के पापा राकेश रोशन ने किया धुरंधर 2 का रिव्यू, बताया- खतरे के तौर पर ना लें 

धुरंधर 2 जबसे रिलीज हुई है तब से चर्चा में है. जहां कोई फिल्म को प्रोपेगेंडा बता रहा है तो कोई फिल्म को ऐतिहासिक का दर्जा दे रहा है. वहीं सेलेब्स भी हाल ही में धुरंधर 2 का रिव्यू करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. वहीं अब इस लिस्ट में ऋतिक रोशन के पापा और दिग्गज फिल्म मेकर और एक्टर राकेश रोशन का नाम भी शामिल हो गया है, जिन्होंने इंस्टाग्राम पर आदित्य धर की एक फोटो शेयर करते हुए एक स्पेशल पोस्ट शेयर किया और डायरेक्टर की तारीफ की. वहीं धुरंधर का रिव्यू किया.

राकेश रोशन ने किया धुरंधर 2 का रिव्यू

सोशल मीडिया पर राकेश रोशन ने लिखा, मैंने अभी-अभी आदित्य धर की ऐतिहासिक फिल्म 'धुरंधर' देखी है. यह हम सभी फिल्ममेकर्स के लिए एक याद दिलाती है कि हम रुकें और सिनेमा के ताने-बाने को उस नजरिए, जुनून और हिम्मत के साथ फिर से संवारें, जिसके साथ आदित्य ने 'धुरंधर' को बनाया गया है. उन्होंने फिल्ममेकिंग में एक नए युग की शुरुआत की है! इसे किसी खतरे के तौर पर नहीं, बल्कि कहानी कहने और मनोरंजन की दुनिया में एक स्वस्थ और बेहद जरूरी क्रांति के तौर पर देखा जाना चाहिए. इसकी बहुत जरूरत थी और आदित्य धर ने उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतरीन काम किया है!

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ऋतिक रोशन नहीं थे धुरंधर की राजनीति से सहमत

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि धुरंधर जब रिलीज हुई थी तो ऋतिक रोशन ने पोस्ट शेयर करते हुए बताया था कि वह फिल्म की राजनीति से सहमत नहीं है. लेकिन उन्हें फिल्म काफी पसंद आई थी. इसकी काफी चर्चा भी हुई थी. हालांकि धुरंधर 2 का ट्रेलर जब रिलीज हुआ तो उन्होंने काफी तारीफ भी की थी.

धुरंधर 2 के बारे में

धुरंधर 2 को आदित्य धर ने रिलीज किया है, जिसमें रणवीर सिंह, संजय दत्त, राकेश बेदी, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन अहम किरदार में नजर आ रहे हैं. फिल्म ने पहले दिन 102 करोड़ की ओपनिंग की थी. जबकि अब दूसरे दिन 78 करोड़ आंकड़ा रहा. वहीं दो दिनों में 220 करोड़ करोड़ कलेक्शन प्री रिलीज के साथ फिल्म ने हासिल कर लिया है.

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