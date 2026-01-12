विज्ञापन

मीना, मधुबाला, नर्गिस के लुक में दिखी कटरीना, दीपिका, अनन्या, AI ने बनाई लाजवाब तस्वीरें, इस एक्ट्रेस पर फिदा हुए फैंस

एआई की मदद से नई जमाने की हीरोइन्स को पुराने दौर की दिग्गज अदाकाराओं के लुक में दिखाया गया है.

Read Time: 3 mins
Share
मीना, मधुबाला, नर्गिस के लुक में दिखी कटरीना, दीपिका, अनन्या, AI ने बनाई लाजवाब तस्वीरें, इस एक्ट्रेस पर फिदा हुए फैंस
मीना, मधुबाला, नर्गिस के लुक में दिखी कटरीना, दीपिका, अनन्या
नई दिल्ली:

आज की स्टाइलिश और सिजलिंग हीरोइन्स अगर पुरानी हीरोइनों के अंदाज में नजर आए तो कैसी लगेंगी. सोचिए दीपिका पादुकोण रेखा की तरह किसी देसी लिबास में सजी धजी नजर आएं तो जैकलीन फर्नाडीज किसी गांव की बंजारन जैसी हीरोइन बनी दिखाई दें. सोशल मीडिया पर ऐसी कई इमेजेस वायरल हो रही हैं. जिसमें पुरानी हीरोइन्स को इस सादगी और खूबसूरती भरे अंदाज में दिखाया गया है. इंस्टाग्राम पर शेयर हुई ये इमेजेस एआई जनरेटेड नजर आती हैं. जिसमें नए जमाने की हीरोन्स का क्लासिक लुक आपको नजरें हटाने नहीं देगा. आप भी नजर डालिए इन हीरोइन्स के खास लुक पर.

नई हीरोइन पुराना अंदाज

इंस्टाग्राम पर ऑफिशियल ज्योति सिंह ने ये पिक्स शेयर की हैं. जिसमें पहली पिक दीपिका पादुकोण की नजर आती है. गोल्डन लिबास में घनी मोटी गुथी हुई चोटी के साथ दीपिका पादुकोण बला की खूबसूरत लग रही हैं. दूसरी पिक यामी गौतम की हैं. जो पुराने दौर के वेस्टर्न लुक में बेहद बेबाक लगती हैं. उनके बाद मृणाल ठाकुर दिखेंगी जो आपको स्मिता पाटिल या जया प्रदा की याद दिला सकती हैं. फिर अनन्या पांडे, अनुष्का शर्मा, कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा, दिशा पटानी, जैकलीन फर्नांडिस, जान्हवी कपूर और श्रद्धा कपूर भी दिखाई देंगी. कैटरीना कैफ का तंग कुर्ता आपको मुमताज की याद दिला सकता है. हो सकती है कोई एक्ट्रेस आपको जीनत अमान, मीना कुमारी, परवीन बाबी और हेमा मालिनी की भी दिला दें. आप इन हीरोइन्स को किसी भी और एक्ट्रेस से कंपेयर करें. पर ये बात जरूर मानेंगे कि सबका लुक दिला चुरा लेने वाला है.

यह भी पढ़ेंसोनाली बेंद्रे के बेटे हो सकते हैं बॉलीवुड के अगले सुपरस्टार, हैंडसम हंक की PHOTOS देख फैन्स बोले- ये तो संजय दत्त की कॉपी है

इस एक्ट्रेस के दीवाने हुए फैन

पुरानी हीरोइन्स के अंदाज में हर एक्ट्रेस लाजवाब लग रही है. बहुत से फैन्स ने दीपिका पादुकोण को रेखा और मधुबाला बताया है. कुछ फैन्स के दिल में जैकलीन फर्नाडिज का देसी दीवा वाला लुक घर कर गया है. पर ज्यादा दीवानगी श्रद्धा कपूर के लिए नजर आ रही है. जो फैन्स की पहली पसंद बन गई है. कुछ फैन्स ने लिखा है कि उन्हें देखकर हिना फिल्म की एक्ट्रेस की याद आ रही है. कुछ फैन्स को कैटरीना कैफ का देसी अंदाज भी बहुत भा रहा है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bollywood Actress AI Image, Deepika Padukone
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com