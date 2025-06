Housefull 5 Social Media Review: अक्षय कुमार की हाउसफुल 5 देखने से पहले जान लें कैसी है फिल्म, पढ़ें सोशल मीडिया रिव्यू

Housefull 5 Social Media Review: लंबे इंतजार के बाद कॉमेडी फिल्म हाउसफुल 5 सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन, संजय दत्त, फरदीन खान, श्रेयस तलपड़े, नाना पाटेकर, जैकी श्रॉफ, डिनो मोरिया, जैकलीन फर्नांडीज, नरगिस फाखरी, चित्रांगदा सिंह, सोनम बाजवा, सौंदर्या शर्मा, चंकी पांडे, निकितिन धीर और जॉनी लीवर जैसे कई कलाकार मुख्य भूमिका में हैं. हाउसफुल 5 के फर्स्ट डे फर्स्ट शो रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया के जरिए लोग बता रहे हैं कि कैसी है अक्षय कुमार की फिल्म.

यहां पढ़ें हाउसफुल 5 का सोशल मीडिया रिव्यू:-

#Housefull5 - CATASTROPHIC 🤡



Lazy jokes, recycled slapstick, and a plot held together with duct tape. 🧠❌



First half is cringe, second is punishment.

How is this franchise STILL alive? 😤



Even fans will struggle to laugh.



🙏🏻SAVE YOURSELF



pic.twitter.com/Kjx55RKYjO — Razi (@iamrazi18) June 6, 2025

#Housefull5 “B” Review: 1/5 — Disaster #Housefull5 “A” Review: 4/5 — Blockbuster



Me and My friend watched different versions and I recommend,,Watch 5A after interval and 5B before Interval.👍#Housefull5Review #AkshayKumar pic.twitter.com/Qq5quTX5gY — Mangu Fan (@CinephileKaa14) June 6, 2025

#Housefull5 B First Half According To Franchies Value Decent start, Some Dialogue Funny, thrill Element ok ok, Pls Note : This Is Not Extraordinary Plot..This is One Time Watchable..for Seeing Many Star Together Only.. Enjoy.

Lets see what Happens in 2nd Half.#Housefull5Review pic.twitter.com/BcYwNgCcng — Jeet Mallick (@JEETMALLICK2) June 6, 2025



आपको बता दें कि हाउसफुल 5 पहली कॉमेडी फिल्म है, जिसे 5000 से ज़्यादा स्क्रीनों पर रिलीज किया गया है. मल्टीप्लेक्स चेन में इस फिल्म के प्रतिदिन 18 से 20 शो चलाए जा रहे हैं, जबकि कुछ सिनेमाघरों में 21 शो तक दिखाए जा रहे हैं. फिल्म का बजट लगभग 225 करोड़ रुपये है, और वितरकों के अनुसार इसे लागत वसूलने के लिए करीब 450 करोड़ रुपये की कमाई करनी होगी. यह फिल्म दो संस्करणों में रिलीज़ हुई है, हालांकि यह दो भाषाओं में नहीं है. सुबह के शो में ऑक्यूपेंसी मिश्रित रही. कुछ स्थानों पर यह 5.5% तक दर्ज की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में 9% तक ऑक्यूपेंसी देखी गई. माना जा रहा है कि शाम के शो में यह आंकड़ा बढ़ सकता है, जिससे पहले दिन की कुल कमाई पर असर पड़ेगा.