नेटफ्लिक्स पर आई 6 एपिसोड वाली मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज, गारंटी है आखिर तक नहीं बता पाएंगे कातिल का नाम

नेटफ्लिक्स की नई लिमिटेड सीरीज ‘हिज एंड हर्स' एक ऐसी कहानी है जो थ्रिलर जॉनर को नई ऊंचाइयों पर ले जाती है. ये वेब सीरीज एलिस फीनी के 2020 के 'हिड एंड हर्स' नाम के उपन्यास पर आधारित है जो बेस्टसेलिंग रहा है. ये वेब सीरीज 8 जनवरी, 2026 को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है. सीरीज टॉप 10 में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुकी है. आइए जानते हैं कैसी है वेब सीरीज, क्या है इसमें खास और क्या है खामिया हैं.

‘हिज एंड हर्स' की कहानी

नेटफ्लिक्स वेब सीरीज 'हिज एंड हर्स' बात करें तो यह एक मर्डर मिस्ट्री है जो पति-पत्नी के इर्द-गिर्द घूमती है. टेसा थॉम्पसन अन्ना एंड्रूज की भूमिका में हैं, जो न्यूज रिपोर्टर हैं और अपने होमटाउन में एक हत्या की जांच करती हैं. वहीं, जॉन बर्नथल जैक हार्पर के डिटेक्टिव है, जो कत्ल की जांच कर रहा है. दोनों एक-दूसरे पर शक करते हैं, और कहानी दो नजरियों से बताई जाती है, ‘हिज' और ‘हर्स'. यह स्ट्रक्चर सीरीज को अनोखा बनाता है, जहां हर एपिसोड में सच्चाई के अलग-अलग पहलू सामने आते हैं. यह सीरीज झूठ, विश्वासघात, प्यार और बदले की थीम को छूती है, जो दर्शकों को बांधे रखती है. निर्देशक विलियम ओल्ड्रोयड (जिन्होंने ‘लेडी मैकबेथ' बनाई) ने स्क्रिप्ट को इतनी चालाकी से बुना है कि अंत तक आप अनुमान लगाते रहेंगे कि कातिल कौन है.

‘हिज एंड हर्स' में परफॉर्मेंस

‘हिज एंड हर्स' में परफॉर्मेंस के मामले में, टेसा थॉम्पसन ने कमाल किया है. ‘क्रीड' और ‘थॉर' फिल्म सीरीज से जानी जाने वाली थॉम्पसन यहां एक परेशान लेकिन मजबूत महिला का किरदार निभाती हैं, जो अपनी अतीत के ट्रॉमा से जूझ रही है. उनकी आंखों में छिपा दर्द और संदेह दर्शकों को बांधे रखता है. जॉन बर्नथल, जो ‘द पनिशर' से फेमस हैं, जैक के रूप में रफ एंड टफ डिटेक्टिव बने हैं, लेकिन उनकी वल्नरेबिलिटी को भी उजागर किया गया है. सपोर्टिंग कास्ट में पाब्लो श्राइबर ने भी अच्छा काम किया, जो कहानी में एक नया ट्विस्ट जोड़ते हैं. सिनेमेटोग्राफी शानदार है.

‘हिज एंड हर्स' वर्डिक्ट

यह सीरीज थ्रिलर जॉनर की क्लासिक ट्रॉप्स को नया ट्विस्ट देती है. ‘गॉन गर्ल' या ‘शार्प ऑब्जेक्ट्स' की तरह, यहां जेंडर डायनामिक्स और मीडिया की भूमिका पर फोकस है. लेकिन जहां कुछ थ्रिलर सतही रह जाते हैं, ‘हिज़ एंड हर्स' गहराई देती है. नेटफ्लिक्स ने 6 एपिसोड्स में ही पूरी कहानी समेट ली, जो बिंजिंग के लिए परफेक्ट है. अगर आप थ्रिलर पसंद करते हैं, तो यह मस्ट-वॉच है.