1500 करोड़ नेट वर्थ वाले इस एक्टर से होने वाली थी हेमा मालिनी की शादी, 121 फिल्मों में काम कर बना सुपरस्टार

फोटो में दिख रहा ये बच्चा एक जमाने में धर्मेंद्र से भी बड़ा स्टार रहा है. इसकी शादी एक समय में हेमा मालिनी से तय हुई थी, लेकिन धर्मेंद्र ने ऐन मौके पर पहुंचकर हंगामा मचा दिया था और शादी टूट गई थी. क्या आप इन्हें पहचान पाए? अगर नहीं तो बता दें कि इनके दोनों बच्चे फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना नाम हैं. बेटी जहां टीवी इंडस्ट्री की क्वीन कहलाती हैं तो वहीं इनके बेटे अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं. जी हां, आपने सही पहचाना ये हमारे प्यारे जीतू यानी जितेंद्र के बचपन की फोटो है.

जितेंद्र से होने वाली थी हेमा मालिनी की शादी

गौरतलब है कि बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल यानी हेमा मालिनी की फैन फॉलोइंग आज भी बेहद तगड़ी है. 70 और 80 के दशक में तो उनके चाहने वालों की संख्या लाखों में थी. केवल फैंस ही नहीं बॉलीवुड में भी उनके कई चाहने वाले थे. खुद जितेंद्र और संजीव कुमार जैसे टॉप एक्टर्स ने हेमा मालिनी को प्रपोज भी किया था. जितेंद्र के संग तो हेमा की शादी होते-होते रह गई. लेकिन हेमा का दिल तो हीमैन धर्मेंद्र पर आ गया था और वह बस उन्हीं से शादी करना चाहती थीं.

हेमा-जितेंद्र की शादी में पहुंच गए थे धर्मेंद्र

खबरों के मुताबिक, जितेंद्र और हेमा मालिनी दोनों की फैमिली चाहती थी कि उनकी शादी हो जाए. इस बात के लिए दोनों के परिवार इन स्टार्स पर दबाव भी डाल रहे थे. हालांकि हेमा मालिनी इस बात से राजी नहीं हो रही थीं, क्योंकि उनके दिल मे धर्मेंद्र बसे थे. हेमा मालिनी की किताब Hema Malini: Beyond The Dream Girl में भी इस बात का जिक्र किया गया है.

इसमें बताया गया है कि दोनों स्टार्स के परिवार चेन्नई पहुंच गया गए थे और दोनों की शादी की तैयारी भी हो रही थी. लेकिन इस बात की भनक धर्मेंद्र को लग गई थी और वह भी चेन्नई पहुंच गए. साथ में शोभा कपूर भी वहां पहुंची, जो बाद में जितेंद्र की पत्नी बनीं. इस तरह जितेंद्र और हेमा की शादी नहीं हो पाई.आपको बता दें कि जितेंद्र ने अपने करियर में 121 हिट फिल्में दी हैं और उनकी नेटवर्थ आज 1500 करोड़ रुपए है.