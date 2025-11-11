धर्मेंद्र की मौत की झूठी खबर फैलाने वालों पर भड़कीं हेमा मालिनी, सोशल मीडिया पर फैन बोले- आपके असली मुजरिम...

हिंदी सिनेमा के वरिष्ठ अभिनेता धर्मेंद्र देओल खराब तबीयत के चलते मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं, जहां डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज किया जा रहा है. सोशल मीडिया पर लगातार एक्टर के निधन की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन ईशा देओल ने इसका खंडन किया है. उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र की तबीयत स्थिर है, अब हेमा मालिनी ने निधन की खबरों पर दुख जताया है और कहा है कि ऐसी खबरें अपमानजनक और गैर जिम्मेदाराना हैं.

हेमा मालिनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर धर्मेंद्र के निधन की खबरों पर गुस्सा जाहिर किया है. उन्होंने ट्वीट कर लिखा, "जो हो रहा है वो माफी के लायक नहीं है! जिम्मेदार चैनल ऐसे व्यक्ति के बारे में झूठी खबर कैसे फैला सकते हैं जिसका इलाज चल रहा है और वह ठीक हो रहा है? यह बेहद अपमानजनक और गैरजिम्मेदाराना है. कृपया परिवार और उनकी निजता की जरूरत का पूरा सम्मान करें."

What is happening is unforgivable! How can responsible channels spread false news about a person who is responding to treatment and is recovering? This is being extremely disrespectful and irresponsible. Please give due respect to the family and its need for privacy. — Hema Malini (@dreamgirlhema) November 11, 2025

यूजर्स भी हेमा के पोस्ट पर गैर जिम्मेदाराना हरकत करने वालों को कोर्ट में घसीटने की नसीहत दे रहे हैं. सोशल मीडिया पर हेमा की इस पोस्ट पर लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "कल्पना कीजिए, उनका पूरा परिवार अस्पताल में वहां उन्हें सपोर्ट कर रहा है और बाहर उनकी निधन की खबरों पर स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है. कितनी शर्मनाक बात है ये." एक शख्स ने तो जावेद अख्तर का ट्वीट एंबेड करते हुए लिखा, आपके असली मुजरिम ये है और गलती की असली वजह भी.

एक ने लिखा, मैं हेमा जी से सहमत हूं. किसी के बारे में फर्जी और गलत खबर फैलाना जर्नलिज्म नहीं है. एक फैन ने लिखा, उम्मीद है कि धर्मेंद्र जी स्वस्थ होकर घर लौटेंगे.