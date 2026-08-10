'चिट्टियां कलाइयां' से 'यिमी यिमी' तक जैकलीन के 7 ब्लॉकबस्टर जो रिलीज के साथ ही तोड़े सारे रिकॉर्ड्स

Happy Birthday Jacqueline Fernandez: बॉलीवुड की सबसे एनर्जेटिक और ग्लैमरस हिरोइन में से एक जैकलीन फर्नांडीज (Jacqueline Fernandez) को हमेशा से बबली गर्ल के रूप में देखा गया है. उनकी फिल्मों के कई सांग्स ऐसे है जो आज भी पार्टी की जान बने हुए है. तो चलिए उनके जन्मदिन के खास मौके पर उनके उन 7 ब्लॉकबस्टर गानों पर एक नजर डालते, जिन्होंने उन्हें डांस और म्यूजिक वीडियो का असली स्टार बना दिया.

चिट्टियां कलाइयां Film Roy

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चिट्टियां कलाइयां ये गाना फिल्म रॉय का है जिसमें उनके को स्टार अर्जुन रामपाल रहे थे. फिल्म के रिलीज होते ही यह गाना हर शादी और पार्टी की जान बन गया. जैकलीन की बबली एनर्जी, आइकॉनिक हुक-स्टेप्स और एक्सप्रेशन्स ने इसे ऑल-टाइम फेवरेट बना दिया.

लत लग गई

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लत लग गई ये गाना फिल्म रेस 2 में जबरदस्त स्टाइल और स्क्रीन प्रेजेंस के साथ जैकलीन ने इस गाने में ग्लैमर और एलीगेंस का परफेक्ट बैलेंस पेश किया, जो आज भी क्लब्स में छाया रहता है.

पानी पानी

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पानी पानी बादशाह के साथ इस म्यूजिकल फेनोमेनन ने इंटरनेट पर धूम मचा दी थी. जैकलीन के विजुअल्स और सिग्नेचर स्टेप्स सोशल मीडिया पर वायरल ट्रेंड बन गए थे.

Tayc Ft. Jacqueline

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इंटरनेशनल आर्टिस्ट 'टेक' के साथ यिमी यिमी गाने पर कोलेबोरेशन ने जैकलीन की ग्लोबल रीच को साबित किया. उनके ग्रूवी और एफर्टलेस डांस मूव्स ने इसे दुनिया भर में हिट बनाया.

jacqueline fernandez top 7 dance song

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गेंदा फूल गाने में बादशाह के साथ जैकलीन के ट्रेडिशनल बंगाली एस्थेटिक्स और मॉडर्न बीट्स के इस फ्यूज़न में जैकलीन के ट्रेडिशनल लुक और कातिलाना अदाओं ने हर किसी का दिल जीत लिया.

Housefull 5 का गाना लाल परी

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Housefull 5 का गाना लाल परी में हाई-एनर्जी कोरियोग्राफी और पावर-पैक्ड परफॉर्मेंस देकर जैकलीन ने इस ट्रैक को हमेशा के लिए चार्टबस्टर लिस्ट में अपने नाम रजिस्टर कर दिया.

बेज़ोस

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बेज़ोस (कार्ल वाइन फ़ीट. जैकलीन) का फ्रेंच आर्टिस्ट कार्ल वाइन के साथ इस इंटरनेशनल क्रॉस-कल्चरल ट्रैक में जैकलीन का स्वैग, कॉन्फिडेंस और ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री सच में देखने लायक है.

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