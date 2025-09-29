गुरु दत्त की पोतियों को क्या आपने देखा? एक सुपरहिट वेब सीरीज पर कर रही काम तो दूसरी साउथ सिनेमा में कर रही है एंट्री...

गुजरे जमाने के दिग्गज एक्टर गुरु दत्त का सिनेमैटिक यूनिवर्स सबसे अलग था. वह आर पार, मिस्टर एंड मिसेज 55, सीआईडी और प्यासा समेत कई शानदार फिल्मों से जाने जाते हैं. उन्होंने कई फिल्में भी डायरेक्ट की हैं, जिसमें प्यासा लोगों की सबसे पसंदीदा और चर्चित फिल्म है. गुरु दत्त का सिनेमा एक तरफ और हिंदी सिनेमा एक तरफ कुछ ऐसा ही दौर था उनके काम का. वह महज 39 साल की उम्र में दुनिया छोड़ गए थे, लेकिन अपने पीछे अपनी सिनेमाई विरासत अपने बच्चे और पोतियों के नाम कर गए थे. बहुत कम लोग जानते हैं कि गुरु दत्त की पोतियों करुणा और गौरी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं.



गुरु दत्त की पोतियां



गुरु दत्त के बेटे अरुण दत्त और बहू इफत ने अपनी बेटियों को फिल्मों में उतारा है और इससे पहले उन्होंने दोनों बेटियों को इसके अच्छे से ट्रेन किया था. करुणा की बात करें तो वह अनुराग कश्यप के साथ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर चुकी हैं. अब वह विक्रमादित्य मोटवानी संग वेब सीरीज ब्लैक वारंट सीजन 2 से जुड़ी हुई हैं. गुरु दत्त की दूसरी पोती गौरी एक इंटीरियर डिजाइनर का कोर्स करने के बाद फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ गईं और उन्होंने नितिन कक्कड़ समेत कई निर्देशकों को असिस्ट किया है. अब वह विज्ञापनों पर काम कर रही हैं. इसके बाद वह साउथ फिल्म डायरेक्टर एंथनी संग काम करती दिखेंगी.



गुरु दत्त की फिल्मों का रीमेक

गौरी अपने दादा गुरु दत्त के बारे में कहती हैं कि जब भी वह बाहर जाते थे तो रिलेटिव्स के लिए लेटर लिखते थे. गौरी ने आगे बताया, 'एक चिट्ठी में उनके दादा ने लिखा था कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम तो बस काम होता है, और जो काम नहीं करते वो बुद्धू कहलाते हैं, उनकी ये बात मैं आज तक नहीं भूली हूं'. गुरु दत्त की फिल्मों के रीमेक पर गौरी और करुणा दोनों ने ही असहमति जताई. आपको बता दें, गुरु दत्त का 10 अक्टूबर 1964 में महज 39 साल की उम्र में निधन हो गया था. कहा जाता है कि वह अपनी फिल्मों में अपनी असल जिंदगी के दुख-दर्द को दिखाया करते थे.