विज्ञापन

गोविंदा की भांजी की 10 तस्वीरें, 5वीं में मामा संग दिखी बॉन्डिंग, फैंस कहेंगे- ससुराल गेंदा फूल की सुहाना तो..

गोविंदा की भांजी रागिनी ने टीवी के साथ फिल्मों में भी काम किया है. उनकी एक्टिंग के लोग फैन हैं. आइए आपको एक्ट्रेस की 10 ऐसी फोटोज दिखाते हैं जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे.

Read Time: 2 mins
Share
गोविंदा की भांजी की 10 तस्वीरें, 5वीं में मामा संग दिखी बॉन्डिंग, फैंस कहेंगे- ससुराल गेंदा फूल की सुहाना तो..
कभी टीवी की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस, अब तस्वीरों से छा रहीं रागिनी खन्ना
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के कॉमेडी किंग गोविंदा के घराने से जुड़े कई स्टार्स ने इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बनाई है. कृष्णा अभिषेक और आरती सिंह की तरह ही उनकी भांजी रागिनी खन्ना ने भी एक्टिंग की दुनिया में अपनी अलग छाप छोड़ी है. रागिनी ने टीवी से लेकर फिल्मों तक बेहतरीन काम किया है. उन्हें असली पहचान मिली थी स्टार प्लस के हिट शो ‘ससुराल गेंदा फूल' से. इसमें उन्होंने ‘सुहाना' का किरदार निभाकर दर्शकों का दिल जीत लिया था. लंबे वक्त तक टीवी की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस रहीं रागिनी ने कई शो और रियलिटी शोज़ का हिस्सा भी बनीं.

‘ससुराल गेंदा फूल' से पहले रागिनी ने भास्कर भारती, राधा की बेटियां जैसे सीरियल्स में काम किया. इसके अलावा उन्होंने रियलिटी शोज़ को भी होस्ट किया.

Govinda

फिल्मों की बात करें तो वो भाजी इन प्रॉब्लम, गुड़गांव और पोशम पा जैसी फिल्मों में नज़र आईं.

Latest and Breaking News on NDTV

खासकर पोशम पा में उनकी एक्टिंग ने सबको हैरान कर दिया था. इस फिल्म में उनके साथ माही गिल और सैयानी गुप्ता भी थीं.

Latest and Breaking News on NDTV

जब रागिनी का ‘पोशम पा' वाला लुक सामने आया तो कई लोग उन्हें पहचान ही नहीं पाए. जी5 पर रिलीज हुई इस फिल्म ने रागिनी की एक्टिंग को एक नया आयाम दिया.

Latest and Breaking News on NDTV

लंबे वक्त बाद रागिनी को उनकी बहन आरती सिंह की शादी में देखा गया था. इस दौरान उनका बढ़ा हुआ वजन फैंस के बीच चर्चा का विषय बन गया.

Latest and Breaking News on NDTV

हाल ही में एक इंटरव्यू में रागिनी ने कहा कि वो घर बसाने और परिवार बनाने का प्लान कर रही हैं. लेकिन अभी तक उन्हें अपना लाइफ पार्टनर नहीं मिला है.

Latest and Breaking News on NDTV

इस समय वो खुद पर और फिटनेस पर फोकस कर रही हैं. कहा जा सकता है की रागिनी खन्ना एक बार फिर करियर के अगले पड़ाव की तरह कदम रख रही हैं.

Latest and Breaking News on NDTV
Latest and Breaking News on NDTV

रागिनी चाहती हैं कि उन्हें उनकी मेहनत से पहचाना जाए, न कि सिर्फ "गोविंदा की भांजी" के नाम से. 

Latest and Breaking News on NDTV
Latest and Breaking News on NDTV

यही वजह है कि उनका अब गोविंदा की फैमिली से ज्यादा मिलना-जुलना भी नहीं होता.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ragini Khanna, Govinda
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com