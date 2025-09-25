गोविंदा की फोटोकॉपी है ये आदमी, वही चेहरा वही स्माई, एक्सप्रेश ऐसे कि सुनीता आहूजा भी हो जाएं कनफ्यूज

बॉलीवुड के किंग गोविंदा पिछले लंबे समय से फिल्मों में नजर नहीं आ रहे हैं. वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. उनकी पत्नी सुनीता आहूजा ने कई ऐसे बयान दे दिए हैं जिसके बाद से वो सुर्खियों में बने हुए थे. गोविंदा की फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है. वो फिल्मों में नजर नहीं आ रहे हैं लेकिन लोग उनके अभी भी दीवाने हैं. उनके ढेर सारे हमशक्ल हैं और कुछ उनकी तरह एक्टिंग-डांस करने की कोशिश करते हैं. गोविंदा की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो अपने हमशक्ल के साथ पोज देते नजर आ रहे हैं. उनका वीडियो देखकर हर कोई कनफ्यूज हो रहा है.

फैंस हुए कंफ्यूज

गोविंदा की हमशक्ल के साथ वीडियो देखकर फैंस बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं. हर किसी का दिमाग चकरा रहा है कि कौन असली है और कौन नकली है. क्योंकि दोनों के लुक से लेकर स्माइल करने तक हर चीजें मैच कर रही हैं. फैंस गोविंदा को अपने हमशक्ल के साथ पोज देता देख खुश हो रहे हैं और ढेर सारे कमेंट भी कर रहे हैं.

एक फैन ने लिखा- अरे असली-असली ही होता है. वहीं दूसरे ने लिखा- यार पहचान पाना मुश्किल हो रहा है. वहीं कुछ लोग बता रहे हैं कि येलो वाला असली है. इस वीडियो को हजारों लोग लाइक कर चुके हैं. पैपराजी दोनों को अपने कैमरे में कैद करने के लिए भीड़ लगाते नजर आ रहे हैं.

वर्कफ्रंट पर क्या है अपडेट

वर्कफ्रंट की बात करें तो गोविंदा ने फिल्मों से दूरी बनाई हुई है. बीच में उनके कुछ गाने आए थे मगर वो ज्यादा लोगों को पसंद नहीं आए. वो अक्सर रियलिटी शो में नजर आते हैं. रियलिटी शो में गोविंदा फैंस को अपने करियर के बारे में कई बाते बताते नजर आते हैं. कई ऐसे किस्से सामने आते हैं जो बहुत ही कम लोगों को पता होंगे.