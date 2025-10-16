वो वह बातें कह देती है जो उसने नहीं कहनी चाहिए... पहली बार पत्नी सुनीता आहूजा के बारे में गोविंदा ने कही ये बात

गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा लंबे समय से सुर्खियों का हिस्सा बने हुए हैं. सुनीता कई बार ऐसे बयान दे देती हैं जिसकी वजह से ये कपल सुर्खियों में आ जाता है. कुछ समय पहले खबरें आईं थीं कि ये कपल अलग होने जा रहा है. हालांकि दोनों ने इन सभी अफवाहों का खंडन किया और जल्द ही एक साथ पब्लिकली नजर आए. अब काजोल और ट्विंकल के शो में गोविंदा गए हैं. जहां पर उन्होंने अपनी पत्नी सुनीता के बारे में खुलकर बात की. गोविंदा ने सुनीता को परिवार की बच्ची कहा और खुलासा किया कि उन्होंने पिछले कुछ सालों में उन्हें कई बार माफ़ किया है.

सुनीता को कर दिया है माफ

गोविंदा ने सुनीता के बारे में प्यार से बात करते हुए कहा- वह खुद एक बच्ची हैं. मेरे बच्चे मेरी पत्नी को ऐसे संभालते हैं जैसे वह एक बच्ची हों. सुनीता एक बच्ची की तरह हैं लेकिन उन्हें जो ज़िम्मेदारियां दी गईं वो हमारे घर को संभाल पाईं क्योंकि वो जैसी हैं वैसी ही हैं. वो एक ईमानदार बच्ची हैं. उनकी बातें कभी गलत नहीं होतीं. बस वह ऐसी बातें कह देती हैं जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए. गोविंदा ने ये भी स्वीकार किया कि कई बार उन्हें सुनीता के नजरिए से चीजें समझने में मुश्किल होती है. उन्होंने आगे कहा- पुरुषों के साथ समस्या ये है कि वे इस तरह से नहीं सोच सकते. मेरा हमेशा से मानना रहा है कि पुरुष घर चलाता है लेकिन महिलाएं पूरी दुनिया चलाती हैं.

गोविंदा का दिल छूने वाला जवाब

जब गोविंदा से पूछा गया कि क्या सुनीता कभी उनकी गलतियां सुधारती हैं तो उन्होंने जवाब दिया- उन्होंने खुद भी बहुत सारी गलतियां की हैं.मैंने उन्हें और पूरे परिवार को कई बार माफ़ किया है. उन्होंने आगे कहा- कभी-कभी मेरे हिसाब से हम उन पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं. खासकर अगर आपकी मां आपके साथ नहीं हैं तो आप अपनी पत्नी पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं और जैसे-जैसे समय बीतता है वो आपको एक मां की तरह डांटने लगती हैं,मां की तरह समझाती भी हैं. उन्हें इसका एहसास नहीं होता लेकिन हम देख सकते हैं. हम देख सकते हैं कि अब वे कितने बदल गए हैं और बचपन में कैसे थे.