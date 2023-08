किताबों से निकल रहे हैं भूत, प्रेत और शैतान, एक ने तो कब्रिस्तान में ही ला दिया तूफान

1. पेट सीमीट्री: ब्लडलाइन (Pet Cemetery: Bloodlines)

1983 में लिखी गई स्टीफन किंग्स की हॉरर नॉवेल एक बार फिर हॉरर मूवी मेकर्स को मोटिवेट कर चुकी है. जिस पर बेस्ड मूवी पैरामाउंट प्लस पर जल्द नजर आने वाली है. पेट सीमीट्री: ब्लडलाइन, 2019 में इस किताब पर बनी मूवी का प्रीक्वेल होगी. जो आपको 1969 के दौर में ले जाएगी. जिस वक्त यंग जूड क्रैंडल एक ऐसे कब्रस्तान में पहुंच जाता है जहां पहुंचकर हर मरी हुई चीज जिंदा हो जाती है. ये पता चलने के बाद कब्रिस्तान में ही तूफान आ खड़ा होता है. मूवी में जैक्सन व्हाइ, पाम ग्रीयर, हेनरी थॉम और डेविड डचॉन्वी नजर आएंगे. किताब पर बेस्ड इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया है सियरा बर्गेस ने.

2. द फाल ऑफ द हाउस ऑफ अशर (The Fall of the House of Usher)

ये एक कंटेम्प्रेरी हॉरर सीरीज है जो एडगर एलन पो की रचना पर आधारित है. इसमें कार्ला गुजिनो, विला फिटजेराल्ड, केट सिगल और मैरी मैक्डॉनल नजर आएंगे.

3. अ हॉन्टिंग इन वेनिस (A Haunting in Venice)

ये कहानी अगाथा क्रिस्टी की नॉवेल हैलोवीन पार्टी पर बेस्ड है. जो पॉयरो नाम के शख्स के इर्द गिर्द घूमती है. कहानी वर्ल्ड वॉर टू के बाद सेट की गई है. इस जंग के बाद पॉयरो रिटायर हो कर अपनी दुनिया में गुम हो जाता है. कुछ समय बाद वो बेहद बेमन से एक पार्टी का हिस्सा बनता है. जहां अचानक एक गेस्ट की मौत हो जाती है. इस रहस्य को खोलने की तरफ ही पूरी कहानी आगे बढ़ती है. फिल्म में जेमी डॉरनेन, केली रीली, केनेथ ब्रेना और मिशेल यो नजर आएंगे. जिसे केनेथ ब्रेनॉ ने डायरेक्ट किया है.

4. द पोप्स एग्जॉर्सिस्ट (The Pope's Exorcist)

फादर गेब्रियल अमॉर्थ की किताब ‘एन एग्जॉर्सिस्ट टेल्स हिज स्टोरी' और 'एन एग्जॉर्सिस्ट: मोर स्टोरीज' पर बेस्ड ये एक बच्चे की कहानी है जिस पर बुरी आत्मा अपना काबू कर लेती है. जो असल में एक साजिश होती है. इसका खुलासा अंत में होता है. फिल्म को डायरेक्ट किया है जूलियस अवेरी ने और सितारे हैं रसेल क्रो, डेनियल जोवैटो, एलेक्स ऐसो और फ्रेंको नीरो.

5. द वास्ट वॉयेज ऑफ द डीमीटर (The Last Voyage of the Demeter)

ब्रैम स्टोकर की नॉवेल ड्रैकुला पर बेस्ड फिल्म में एक शिप है जोइंग्लैंड जा रहा है. जिसे बीच रस्ते में ये पता चलता है कि उनके साथ जा रहे कार्गो में कुछ भयानक मौजूद है. फिल्म को डायरेक्ट किया है.