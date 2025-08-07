माहिष्मती की रानी बनी बस कंडक्टर, 'घाटी' में बाइक पर बेच रही गांजा- देखें वीडियो

अनुष्का शेट्टी एक बार फिर धमाकेदार अंदाज में लौट रही हैं! टॉलीवुड की यह लीड एक्ट्रेस अपनी नई फिल्म के साथ दर्शकों के दिलों पर राज करने के लिए तैयार है, जो बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने की उम्मीद है. क्रिश जगारलामुडी के डायरेक्शन में बनी घाटी एक ऐसी कहानी पेश करेगी जिसमें एक पीड़ित व्यक्ति अपराधी बन जाता है, लेकिन बाद में कई घटनाओं के कारण एक लीजेंड बन जाता है. जब से यह अनाउंसमेंट हुई कि अनुष्का शेट्टी इस फिल्म में लीड रोल निभाएंगी, तब से सिनेप्रेमी इसके लिए एक्साइटमेंट से इंतजार कर रहे हैं.

अनुष्का शेट्टी अपनी दमदार परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने हमेशा अपने असरदार किरदारों और एक्टिंग केपेबिलिटीज से स्टैंडर्ड ऊंचे किए हैं. उनकी स्टार पावर को देखते हुए, फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर शानदार ओपनिंग की उम्मीद है. इसके बाद का परफॉर्मेंस दर्शकों के रिएक्शन और माउथ पब्लिसिटी पर निर्भर करेगा.

बात करें अनुष्का शेट्टी की तो उन्हें बाहुबली के बाद से दर्शकों के बीच काफी पॉपुलैरिटी मिली है. खासतौर से हिंदी बेल्ट के लोगों के बीच तो अनुष्का की फैन फॉलोइंग काफी बढ़ी है. बात करें अनुष्का के करियर की तो उन्होंने साल 2005 में पुरी जगंनाध की फिल्म सुपर से अपने करियर की शुरुआत की. इस फिल्म के लिए उन्हें तेलुगू में फिल्म फेयर के बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला था. अनुष्का ने अपने करियर में एसएस राजामौली समेत तमाम बड़े फिल्म मेकर्स के साथ काम कर चुकी हैं. पर्सनल लाइफ की बात करें तो अनुष्का अभी तक सिंगल हैं हालांकि बाहुबली के बाद खबरें आई थीं कि अनुष्का और प्रभास शादी करने वाले हैं. हालांकि ये कोरी अफवाहें ही निकलीं.