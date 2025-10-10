गौतम अदाणी ने राज कपूर के गाने से स्टूडेंट्स को किया प्रेरित, संघर्ष के दिनों को किया याद

सुभाष घई के प्रतिष्ठित फिल्म मेकिंग संस्थान, व्हिसलिंग वुड्स इंटरनेशनल, मुंबई में चल रहे ‘सेलीब्रेट सिनेमा 2025' फेस्टिवल में अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने हिस्सा लिया. ‘सेलीब्रेट सिनेमा 2025' फेस्टिवल में राज कपूर के सिनेमा की झलक दिखाई, जिसके जरिए गौतम अदाणी ने भारत के विकास और अर्थव्यवस्था पर अपने विचार रखे की. उन्होंने राज कपूर की फिल्म अनाड़ी के गाने 'किसी की मुस्कुराहटों' गाने को याद किया और बताया कि यह गाना सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि फिलॉसफी है.

गौतम अदाणी ने कहा है कि राज कपूर ऐसे हीरो थे, जो भारत के कल्चर का प्रतिनिधित्व करते थे. इसके अलावा गौतम अदाणी ने अपने संघर्ष के दिनों के याद किया. उन्होंने बताया कि कैसे एक छोटा बच्चा अपने घर से सपने लेकर निकला था और उनका पूरा किया. गौतम अदाणी ने कहा, 'मैं खुद की कहानी लिखता हूं, मैं फिल्म के हीरो देखकर बड़ा हुआ हूं. फिल्मों ने ही हमें सिखाया भागना मत डरना मत मंजिल दूर है फिर भी रास्ता बदलान मत.' इसके अलावा गौतम अदाणी ने हजारों सिनेमा स्टूडेंट्स की मौजूदगी में वे युवाओं और पूरी क्रिएटिव इंडस्ट्री को प्रेरित करने की बातें कहीं.

उन्होंने सिनेमा एक शक्तिशाली माध्यम है और यह भारत की रचनात्मक उपस्थिति को वैश्विक मंच पर स्थापित करने में अहम भूमिका निभा सकता है. आपको बता दें कि गौतम अदाणी के सत्र में अभिनेता कार्तिक आर्यन, ब्लॉकबस्टर फिल्ममेकर राजकुमार हिरानी, प्रोड्यूसर महावीर जैन और व्हिसलिंग वुड्स के फाउंडर सुभाष घई उपस्थित रहे. इन सभी हस्तियों ने पूरे सत्र को अलग आयाम दिया.