शादी की कसमें खाते हुए गौरी स्प्रैट ने आमिर खान को बताया अपना 'रक्षक और सहारा', एक्टर ने यूं लुटाया प्यार

आमिर खान और गौरी स्प्राट शादी कर के एक हो गए हैं. कपल ने रविवार, 5 जुलाई को अभिनेता के बांद्रा स्थित घर पर करीबी परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में एक निजी समारोह में शादी की कसमें खाईं. हाल ही में, इमरान खान की गर्लफ्रेंड लेखा वाशिंगटन ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर इस समारोह का एक अनदेखा वीडियो शेयर किया. इस क्लिप में वह पल कैद है जब गौरी ने आमिर के साथ शादी की कसमें खाईं. आमिर की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, "मैं, गौरी स्प्राट, आमिर खान को - जो मेरे रक्षक और मेरी पनाहगाह हैं - अपने कानूनी पति के रूप में स्वीकार करती हूं." अपनी बात पूरी करते ही गौरी ने आमिर की ओर देखकर मुस्कुराया, जबकि आमिर ने प्यार से उनका हाथ थामकर चूमा.

यह शादी आमिर के लिविंग रूम में हुई, जहां उनके करीबी लोग उनके आस-पास मौजूद थे. आमिर की मां जीनत हुसैन भी बैकग्राउंड में बैठी हुई इस खास मौके की गवाह बनीं. समारोह के लिए आमिर ने एक साधारण सफेद पारंपरिक पोशाक चुनी, जिसके साथ उन्होंने ब्रॉन्ज रंग का ब्रोच लगाया था. गौरी ने बेहतरीन काम वाली बेज रंग की ड्रेस चुनी और अपने बालों को अच्छी तरह से चोटी बनाकर स्टाइल किया.

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उनकी पहली तस्वीर

आमिर की PR एजेंसी ने सोशल मीडिया पर नए कपल के तौर पर उनकी पहली तस्वीर शेयर की. कैप्शन में लिखा था, "प्यार, हंसी और यादगार पलों का जश्न. आइए, आमिर खान की शादी के उन खास पलों का हिस्सा बनें जो गर्मजोशी, खुशी और एक यादगार जश्न के जादू से भरे हुए हैं." शादी में आमिर खान के तीनों बच्चे और गौरी स्प्रैट का बेटा शामिल हुए. आमिर की पहली शादी फिल्म प्रोड्यूसर रीना दत्ता से हुई थी, जिनसे उनके दो बच्चे - जुनैद और इरा खान हैं.

एक्टर की दूसरी शादी 2005 में डायरेक्टर किरण राव से हुई थी. 2021 में वे अलग हो गए, लेकिन अपने बेटे आजाद की परवरिश मिलकर कर रहे हैं. गौरी स्प्रैट का एक बेटा है जो लाइमलाइट से दूर रहता है.

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आमिर खान ने अपने 60वें जन्मदिन पर गौरी स्प्रैट से मिलवाया

अपने 60वें जन्मदिन पर आमिर खान ने मीडिया के साथ एक मुलाकात का आयोजन किया. इस मौके पर उन्होंने गर्लफ्रेंड गौरी से मिलवाया, जिनसे वे 25 साल पहले मिले थे. प्रेस मीट के दौरान एक्टर ने मीडिया से गौरी का परिचय कराया. उन्होंने कहा, "गौरी और मैं 25 साल पहले मिले थे और अब हम पार्टनर हैं. हम एक-दूसरे के प्रति बहुत गंभीर और कमिटेड हैं. हम डेढ़ साल से साथ हैं." उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने अपने मुंबई वाले घर पर शाहरुख खान और सलमान खान से गौरी का परिचय कराया था.

