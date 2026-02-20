Assi Social Media Review: समाज को डराती है अस्सी लेकिन देखना जरूरी, तापसी की फिल्म के लिए ऐसा क्यों कह रहे फैन

Assi Movie Review: तापसी पन्नू अपनी फिल्म अस्सी के साथ बड़े पर्दे पर वापस आ गई हैं. यह कोर्टरूम ड्रामा जिसका बेसब्री से इंतजार था फाइनली गुरुवार, 20 फरवरी को थिएटर में रिलीज हुई. अनुभव सिन्हा के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म एक गहरी कानूनी लड़ाई के जरिए मुश्किल सामाजिक मुद्दों को दिखाती है. फिल्म में मोहम्मद जीशान अय्यूब, नसीरुद्दीन शाह, मनोज पाहवा, कुमुद मिश्रा, कनी कुसरुति और रेवती भी अहम रोल में हैं.

शुरुआती स्क्रीनिंग के बाद दर्शकों ने X पर अपने पहले रिएक्शन शेयर किए, जिसमें कई लोगों ने फिल्म की स्पीड, परफॉर्मेंस और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी की तारीफ की. एक यूजर ने लिखा, “अस्सी फिल्म जरूर देखनी चाहिए. @anubhavsinha का शानदार डायरेक्शन और @taapsee और कनी कुसरुति की शानदार परफॉर्मेंस आपको अंदर तक हिला देगी और आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि हमारे समाज में क्या हो रहा है.”

एक और दर्शक ने कहानी और परफॉर्मेंस की तारीफ करते हुए लिखा: #अस्सी (अस्सी) सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह एक वेक-अप कॉल है. यह हर सीन में आपको हिला देती है, यह दिखाती है कि कैसे रोजाना महिलाओं और लड़कियों का शिकार किया जाता है. यह एंटरटेन नहीं करती, यह आपको डराती है और आपको अजीब सच का सामना करने पर मजबूर करती है. यह एक ऐसी फिल्म है जिसे देखने, महसूस करने और सोचने की जरूरत है.

एक तीसरे यूजर ने लिखा, “अस्सी सिर्फ एक कोर्टरूम ड्रामा नहीं है, यह एक बोल्ड और सोचने पर मजबूर करने वाला सोशल मिरर है.” एक और व्यूअर ने शेयर किया, “फिल्म अस्सी जरूर देखें. @anubhavsinha का शानदार डायरेक्शन और @taapsee और Kani Kusruti की शानदार परफॉर्मेंस आपको अंदर तक हिला देगी और आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि हमारे समाज में क्या हो रहा है.”

तापसी की परफॉर्मेंस की तारीफ करते हुए, एक यूजर ने लिखा, “#Taapsee सिर्फ मजबूत किरदार ही नहीं निभातीं, वह आपको उनके दर्द और ताकत का हर एक अंश महसूस कराती हैं. #Assi भारी है, देखना तो बनता है.” एक ने थिएटर के अंदर के माहौल के बारे में बताते हुए कहा, “रोंगटे खड़े हो गए… आंसू… खामोशी… अस्सी देखते समय थिएटर में ऐसा ही महसूस हुआ. #Taapsee इस जगह की मालिक हैं, जैसा कोई और नहीं.”

बता दें कि अस्सी कोई आम कोर्टरूम ड्रामा नहीं है. यह नैतिकता, जिम्मेदारी और आने वाली पीढ़ियों के लिए किस तरह का समाज बन रहा है, जैसे गहरे सवालों से जुड़ी है.