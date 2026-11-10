दिवाली की पटाखों से लस्ट स्टोरीज 3 के एक्टर के घर में लगी आग, आतिशबाजी करने वालों को बताया बेवकूफी

लस्ट स्टोरीज 3 में नजर आने वाले एक्टर गुरफतेह पीरजादा ने दिवाली पर अपने मुंबई वाले घर में हुई एक घटना का जिक्र किया है. उन्होंने बताया कि पटाखों की वजह से उनके बालकनी में आग लग गई. इस आग ने पूरी बालकनी को जला दिया और कमरे को भी काफी नुकसान पहुंचाया.

नाराज हुए एक्टर

गुरफतेह ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर नुकसान की तस्वीरें शेयर कीं. उन्होंने मुंबई पुलिस और बीएमसी (बृहन्मुंबई नगर निगम) को टैग करते हुए अपनी नाराजगी जताई. उन्होंने लिखा, 'लोगों की बेवकूफी देखकर हैरानी होती है... पटाखों ने मेरी पूरी बालकनी और लगभग पूरा कमरा जला दिया. पूरा शहर जल रहा है और गैस चैंबर बन गया है.'

एक्टर ने शहर में पटाखों के बेतहाशा इस्तेमाल पर सवाल उठाया है. उन्होंने बताया कि इस लापरवाही की वजह से उनका घर बुरी तरह प्रभावित हुआ. घटना दिवाली के दिन हुई जब पूरे शहर में पटाखे फोड़े जा रहे थे.

गुरफतेह पीरजादा का करियर

गुरफतेह पीरजादा ने अपनी एक्टिंग की शुरुआत 2018 में फिल्म फ्रेंड्स इन लॉ से की थी. इसके बाद उन्होंने नेटफ्लिक्स की थ्रिलर गिल्टी (2020) और हम भी अकेले तुम भी अकेले (2021) में काम किया. 2023 में नेटफ्लिक्स सीरीज क्लास में रोल करने के बाद उन्हें ज्यादा पहचान मिली. 2024 में अमेजन प्राइम वीडियो की कॉल मी बे में भी वे नजर आए.

2026 में उन्होंने निखिल आडवाणी की पीरियड एक्शन थ्रिलर सीरीज द रिवोल्यूशनरीज में स्वतंत्रता सेनानी बाघा जतिन का किरदार निभाया. यह सीरीज 11 सितंबर को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी. हाल ही में वह लस्ट स्टोरीज 3 में भी दिखे. गुरफतेह तेलुगु और तमिल फिल्मों में काम करने वाली एक्ट्रेस मेहरीन पीरजादा के भाई हैं.

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