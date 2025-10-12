विज्ञापन

Filmfare Awards 2025: फिल्मफेयर के रेट कार्पेट पर सेलेब्स ने बिखेरा जलवा, शाहरुख खान की एंट्री से सब पड़ेंगे फीके

Filmfare Awards 2025: 70वें हुंडई फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 में शाहरुख खान से लेकर करण जौहर तक, जैसे बॉलीवुड सितारों का तांता देखने को मिला. 

नई दिल्ली:

गुजरात टूरिज्म के सहयोग से आयोजित 70वें हुंडई फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 ने बॉलीवुड की चमक-दमक को एक नया आयाम दिया. इस शानदार समारोह में सिनेमा जगत के कई दिग्गज और उभरते सितारों ने रेड कार्पेट पर अपनी स्टाइलिश उपस्थिति दर्ज कराई, जिसने दर्शकों और प्रशंसकों का ध्यान खींचा. लेकिन फैंस का ध्यान तो बॉलीवुड के बादशाह यानी शाहरुख खान पर पड़ा. वहीं उनकी रेड कार्पेट की एंट्री ने बॉलीवुड के अन्य सेलेब्स की एंट्री को फीका कर दिया. 

रेड कार्पेट पर शाहरुख खान की एंट्री ब्लैक डैपर लुक में हुई, जिसमें उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है. वहीं फैंस ने इस वीडियो को रिएक्शन दिया और किंग खान के लुक्स की तारीफ की. 

एक्टर विशाल जेठवा ने फ्लोरल प्रिंट वाली काली जैकेट में अपनी अनूठी शैली का प्रदर्शन किया. उनकी यह आधुनिक और बोल्ड पसंद रेड कार्पेट पर चर्चा का विषय बनी. 

इस आयोजन में दिग्गज एक्ट्रेस जीनत अमान ने भी अपनी उपस्थिति से समां बांधा. हमेशा की तरह स्टाइलिश और आकर्षक अंदाज में नजर आईं जीनत ने क्लासी ब्लैक ड्रेस में रेड कार्पेट पर जलवा बिखेरा. उनकी शानदार मौजूदगी ने साबित किया कि उम्र महज एक संख्या है और स्टाइल का कोई ठिकाना नहीं. 

70वां हुंडई फिल्मफेयर अवॉर्ड्स न केवल सिनेमा की उपलब्धियों का उत्सव था, बल्कि गुजरात टूरिज्म के साथ मिलकर इसे एक यादगार अनुभव बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई.

