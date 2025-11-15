विज्ञापन

हिंदी सिनेमा में अनोखा कदम: 120 बहादुर के निर्माताओं ने की 18 नवंबर को पेड प्रिव्यू की घोषणा

एक्सेल एंटरटेनमेंट और ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज़ ने 120 बहादुर के लिए एक खास कदम उठाया है. 18 नवंबर को देश के कुछ शहरों में पेड प्रीव्यू दिखाया जाएगा. बता दें कि इसे 1962 में लड़े गए प्रसिद्ध रेजांग ला युद्ध की 63वीं सालगिरह पर दिखाया जाएगा.

120 बहादुर का दिखाया जाएगा पेड प्रीव्यू
नई दिल्ली:

एक्सेल एंटरटेनमेंट और ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज ने 120 बहादुर के लिए एक खास कदम उठाया है. 18 नवंबर को देश के कुछ शहरों में पेड प्रीव्यू दिखाया जाएगा. बता दें कि इसे 1962 में लड़े गए प्रसिद्ध रेजांग ला युद्ध की 63वीं सालगिरह पर दिखाया जाएगा. इसके साथ ही, 120 बहादुर उन कुछ ही हिंदी फिल्मों में शामिल हो गई है, जो अपनी रिलीज़ से तीन दिन पहले पेड प्रीव्यू दिखा रही हैं. फिल्म 21 नवंबर को देशभर में रिलीज़ होने वाली है. यह नया और साहसी तरीका न सिर्फ रेजांग ला के 120 सैनिकों की बहादुरी को सलाम करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि फिल्म बनाने वालों को अपनी फिल्म और दर्शकों के पहले अनुभव पर पूरा भरोसा है.

यह रणनीति दोनों ही तरह काम करती है, एक ओर यह फिल्म और उसकी भावनाओं का सम्मान करती है, और दूसरी ओर दर्शकों को पहले अनुभव का मौका देती है. उनके रिएक्शन से रिलीज़ तक के दिनों में चर्चा चलती रहेगी.

पेड प्रिव्यू: सिर्फ 18 नवंबर (रेजांग ला दिवस)
देशभर में रिलीज़: 21 नवंबर
बुकिंग आज दोपहर से खुलेगी, देशभर में 30+ शो के साथ

फिल्म 120 बहादुर 1962 के युद्ध में लड़ी गई मशहूर रेजांग ला की लड़ाई में भारतीय सेना की 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 जवानों की अद्भुत वीरता को दिखाती है. फिल्म में फरहान अख्तर मेजर शैतान सिंह भाटी (पीवीसी) की भूमिका निभा रहे हैं, जिन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना किया और भारतीय सेना के इतिहास की सबसे यादगार लड़ाइयों में से एक में बहादुरी की मिसाल पेश की. ऐसे बता दें कि इस फिल्म के दिल में एक दमदार पंक्ति गूंजती है: "हम पीछे नहीं हटेंगे." यह पंक्ति अडिग संकल्प और अटूट देशभक्ति को दर्शाती है.

120 बहादुर का निर्देशन रजनीश 'रेज़ी' घई ने किया है और इसे रितेश सिधवानी, फरहान अख्तर (एक्सेल एंटरटेनमेंट) और अमित चंद्रा (ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज़) ने प्रोड्यूस किया है. यह फिल्म 21 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. 

