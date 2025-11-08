विज्ञापन

फराह खान बनाएंगी इस हिट फिल्म का रीमेक! लोगों ने दिया था बेकार रिव्यू? अब है जेन जी कल्ट 

फराह खान ने कहा कि अनन्या पांडे तीस मार खां 2 में कैटरीना कैफ की छोटी बहन का किरदार निभा सकती हैं. 

फराह खान बनाएंगी इस हिट फिल्म का रीमेक! लोगों ने दिया था बेकार रिव्यू? अब है जेन जी कल्ट 
फराह खान ने कहा तीस मार खां में नजर आ सकती हैं अनन्या पांडे
नई दिल्ली:

डायरेक्टर फराह खान हाल ही में काजोल और ट्विंकल खन्ना के टू मच शो में अनन्या पांडे के साथ पहुंची थीं. जहां उन्होंने अपनी फिल्म 2010 में आई बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर तीस मार खान के बारे में बात की. वहीं शो में अनन्या पांडे ने फिल्म के सीक्वल में काम करने की इच्छा जाहिर की कि अगर फराह खान तीस मार खां 2 बनीं. फराह खान ने शो में कहा, "इसने 15 साल पहले 65 करोड़ कमाए थे. यह जेनरेशन ज़ेड की एक कल्ट फिल्म है.  

आगे उन्होंने कहा, असल में, जब आप पूछते हैं कि मुझे किस फिल्म का दूसरा भाग बनाना चाहिए, तो वे तीस मार खां लिखते हैं. " इस पर ट्विंकल खन्ना कहती हैं, "एक सुबह जल्दी उठने वाले ने मुझे बताया था कि तीस मार खां पार्ट 2 के बारे में कुछ बातें चल रही हैं." इस पर अनन्या पांडे कहती हैं, क्या मैं इसमें हो सकती हूं. तभी फराह खान कहती हैं, हां तुम उसमें हो सकती हो. तुम कैटरीना की छोटी बहन बन सकती हो. 

इससे पहले मशहूर कोरियोग्राफर, फिल्म निर्माता और यूट्यूबर फराह खान पिछले दिनों में सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस-19' को होस्ट करते हुए दिखाई दी थीं. वह सलमान खान की अनुपस्थिति में वीकेंड का वार एपिसोड को होस्ट करती दिखीं. इसमें फिल्म 'जॉली एलएलबी-3' के स्टार्स अरशद वारसी और अक्षय कुमार बतौर गेस्ट पहुंचे थे, जिसके बाद फराह ने एक तस्वीर शेयर करते हुए अक्षय से सवाल पूछा और लिखा कि साथ में शो को होस्ट करना कितना मजेदार था. इसके बाद से तीस मार खां 2 की चर्चा शुरू हो गई थी. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि फराह खान द्वारा निर्देशित तीस मार खां में कैटरीना कैफ अक्षय कुमार के अपोजिट दिखाई दी थीं.

इस फिल्म का गाना शीला की जवानी काफी हिट हुआ था. फिल्म में अक्षय खन्ना ने सुपरस्टार आतिश कपूर की भूमिका निभाई थी. हालांकि 28 करोड़ के बजट में 60 करोड़ कमाने के बावजूद फिल्म को बेकार रिव्यू मिले थे. लेकिन समय के साथ यह कल्ट फेवरेट बन गई. 

