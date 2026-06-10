फराह खान का खुलासा, बिना फूटी कौड़ी खर्च किए सोनम कपूर को शादी में दिया था बेशकीमती तोहफा

फिल्ममेकर और कोरियोग्राफर फराह खान ने हाल ही में सोनम कपूर और आनंद आहूजा की शादी से जुड़ा एक मजेदार खुलासा किया है. फराह ने शादी के मौके पर सोनम को अपनी तरफ से दिए गए गिफ्ट के बारे में बताया. आप सोच रहे होंगे कि फराह ने कोई कीमती तोहफा दिया होगा लेकिन फराह ने कीमती नहीं बेशकीमती तोहफा दिया था और कमाल की बात देखिए कि इसके बदले उन्हें एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ा. जरा सोचिए फराह ने बिना पैसे खर्च किए कौनसा बेशकीमीती तोहफा दिया होगा.

फराह खान ने सोनम कपूर को शादी पर क्या तोहफा दिया?

फराह खान ने अपने यूट्यूब व्लॉग के लेटेस्ट एपिसोड में एक्टर-डांसर शांतनु माहेश्वरी और रियलिटी टीवी पर्सनैलिटी श्रुति सिन्हा के साथ बातचीत में गिफ्ट का खुलासा किया. फराह ने बताया कि उन्होंने सोनम को शादी के तोहफे के तौर पर पूरी संगीत सेरेमनी की कोरियोग्राफी की जिम्मेदारी ली थी.

व्लॉग के दौरान श्रुति ने शादी के जश्न के समय फराह की मदद करने की बात याद की. फराह खान ने भी उस याद को ताजा करते हुए कहा, "सोनम कपूर की शादी में मेरा तोहफा यही था कि मैं संगीत सेरेमनी की कोरियोग्राफी करूंगी." कोरियोग्राफर ने अपनी टीम के बारे में भी बात की और कहा, "मेरे पुराने असिस्टेंट फिरोज मेरे साथ थे और मुझे लगता है कि श्रुति फिरोज के साथ आई थीं."

फराह ने आगे रिहर्सल के बारे में बताया और कहा कि कपूर परिवार के कई सदस्य और करीबी दोस्त संगीत की तैयारियों में शामिल थे. उन्होंने कहा, "वहां सोनम, अर्जुन कपूर, मसाबा, रिया कपूर, जैकलीन फर्नांडिस... सभी को श्रुति सिखा रही थीं."

बातचीत के दौरान श्रुति ने रिहर्सल से जुड़ा एक पर्सनल किस्सा भी शेयर किया और याद किया कि कैसे फराह ने उनके काम की तारीफ की थी. श्रुति ने खुशी-खुशी याद करते हुए कहा, "वहां दो असिस्टेंट थे और मुझे याद है कि फराह मैम दूसरे वाले को बहुत डांट रही थीं. मेरी तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा, 'यह लड़की अच्छा काम कर रही है. सब इसी लड़की को फॉलो करो'."

सोनम कपूर की शादी कब हुई थी?

सोनम कपूर ने 8 मई, 2018 को मुंबई में बिजनेसमैन आनंद आहूजा से शादी की थी. इस हाई-प्रोफाइल सेलिब्रिटी वेडिंग उस वक्त चर्चा में रही. इस जश्न में बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई थीं. संगीत में करण जौहर, सलमान खान, अनिल कपूर और अर्जुन कपूर जैसे जाने-माने एक्टर्स ने भी परफॉर्मेंस दी थी.

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