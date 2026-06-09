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सनी देओल की 'बंटवारा 1947' की पहली झलक से फैन्स नाराज, बोले- 'बहुत हर्ट किया है'

सनी देओल की बंटवारा 1947 की पहली झलक रिलीज हो गई है. लेकिन ये क्या, फैन्स का तो दिल ही टूट गया. जानें क्या कह रहे हैं फैन्स.

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सनी देओल की 'बंटवारा 1947' की पहली झलक से फैन्स नाराज, बोले- 'बहुत हर्ट किया है'
सनी देओल की Batwara 1947 से नाराज हुए फैन्स
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नई दिल्ली:

सनी देओल की 'लाहौर 1947' अब 'बंटवारा 1947 (Batwara 1947)' हो चुकी है. फिल्म की पहली झलक रिलीज कर दी गई है. इसमें दो मोशन पोस्टर रिलीज किए गए हैं. बॉर्डर 2 और जाट जैसी धमाकेदार फिल्में देने वाले सनी देओल की फिल्म के साथ कुछ ऐसा हो गया है कि उनके फैन्स का दिल टूट गया है. आमिर खान प्रोडक्शंस की फिल्म को लेकर फैन्स सोशल मीडिया पर लगातार गुस्सा उतार रहे हैं. उनको फिल्म का एआई पोस्टर कतई हजम नहीं हो रहा है. बता दें कि फिल्म में प्रीति जिंटा, शबाना आजमी और करण देओल भी हैं. 

सनी देओल की 'बंटवारा 1947' के पोस्टर को देखकर एक शख्स ने कमेंट किया है, 'सॉरी, सनी पाजी के फैन के तौर पर, बहुत हर्ट किया है ऐसा घटिया बीजीएम और बकवास एआई पोस्टर डालकर.' 

एक और एक्स हैंडल से कमेंट आया है, 'जब भी कोई एआई का इस्तेमाल करके इस तरह की औसत दर्जे की चीज बनाता है तो मेरा उसके प्रति सम्मान खत्म हो जाता है.' 

वहीं कुछ लोग इसके टाइटल को लेकर भी तंज कस रहे हैं. उसने लिखा है, 'लाहौर 1947 गुड टाइटल है. पता नहीं क्यों इसे बदल दिया गया. क्या ये सेल्फ सेंसरशिप है.' इस तरह फिल्म को लेकर लगातार कमेंट आ रहे हैं. 

आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बन रही 'बंटवारा 1947' का डायरेक्शन राजकुमार संतोषी ने किया है. इसका म्यूजिक ए.आर. रहमान ने तैयार किया है और इसके गहरे बोल जावेद अख्तर ने लिखे हैं. फिल्म के प्रोड्यूसर आमिर खान और अपर्णा पुरोहित हैं. यह फिल्म देश के विभाजन के दिन को याद करते हुए 14 अगस्त 2026 को थिएटर्स में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है.

यह भी पढ़ें: सनी देओल की बंटवारा 1947 का मोशन पोस्टर रिलीज, पहली बार साथ स्क्रीन पर बाप-बेटा

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Batwara 1947, Bollywood, Entertainment, Sunny Deol
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