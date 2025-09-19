रेखा, माधुरी दीक्षित और उर्मिला मातोंडकर का डांस, शबाना आजमी के बर्थडे पार्टी से वीडियो वायरल

शबाना आजमी ने 18 सितंबर को अपना 75वां बर्थडे सेलिब्रेट किया. इस मौके पर रेखा से लेकर माधुरी दीक्षित जैसे सितारे शामिल होते हुए नजर आते हैं. इस सेलिब्रेशन की वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. लेकिन जिस पर फैंस की नजरें टिक गई हैं वह 20 साल पुरानी फिल्म परिणीता के गाने कैसी पहली पर रेखा, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित और उर्मिला मातोंडकर डांस करती हुई नजर आ रही हैं. वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब प्यार मिल रहा है. वहीं फैंस उन्हें ऑल टाइम ब्यूटी का टैग देते हुए दिग्गजों की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं.

20 साल पुराने गाने कैसी पहेली पर रेखा का डांस

वीडियो को संजय कपूर ने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लिखा, हैप्पी बर्थडे शबाना आजमी, क्या रात थी. द ओजी क्वीन ऑफ बॉलीवुड रेखा, माधुरी दीक्षित नेने, उर्मिला मातोंडकर और विद्या बालन. इस वीडियो में रेखा वाइट कलर के आउटफिट में नजर आ रही हैं. जबकि माधुरी रेड कलर के आउटफिट में दिख रही हैं. वहीं विद्या बालन ग्रे कलर के सूट में नजर आ रही हैं. इस वीडियो को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.

गौरतलब है कि शबाना आजमी ने फिल्मों में अपनी अलग पहचान बनाई है. उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम 1974 में श्याम बेनेगल की फिल्म 'अंकुर' से रखा. उनकी फिल्मों में 'अर्थ', 'खंडहर', 'पार', 'गॉडमदर' जैसी कई समाज जागरूकता से भरपूर फिल्में शामिल हैं.