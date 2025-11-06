विज्ञापन

शाहरुख खान के पीछे दौड़ पड़ी थी जब फैन, देखते ही ले लिया अक्षय कुमार का नाम, किंग खान का रिएक्शन जीत लेगा दिल

बॉलीवुड के किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान के साथ भी ऐसा ही वाक्या हो चुका है. जब फैन पहले तो उनके पीछे पड़ी रही फिर उन्हें अक्षय कुमार कह कर पुकारा. उसके बाद शाहरुख खान का रिएक्शन क्या था चलिए जानते हैं.

नई दिल्ली:

अपने पसंदीदा एक्टर को देखकर उसके साथ सेल्फी लेने के लिए फैन्स बेकरार हो जाते हैं. एक दौर ऐसा भी था जब कैमरे वाले फोन नहीं हुआ करते थे. तब फैन्स ऑटोग्राफ लिया करते थे. उस दौर में सोशल मीडिया भी नहीं था. तब अपने फेवरेट स्टार की शक्ल या नाम को लेकर भी फैन्स भी कंफ्यूज हो जाते थे. बॉलीवुड के किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान के साथ भी ऐसा ही वाक्या हो चुका है. जब फैन पहले तो उनके पीछे पड़ी रही फिर उन्हें अक्षय कुमार कह कर पुकारा. उसके बाद शाहरुख खान का रिएक्शन क्या था चलिए जानते हैं.

शाहरुख खान के पीछे पड़ी फैन

एक रियलिटी शो में शाहरुख खान ने खुद ये किस्सा सुनाया. शाहरुख खान ने बताया कि वो उस वक्त न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर थे. और, काफी जल्दी में थे. उस समय उनका हाल ये था कि जल्दी में खींचने की वजह से उनका बैग टूट गया था और वो एक एक कर टर्मिनल से भाग रहे थे ताकि फ्लाइट न छूट जाए. तब एक फीमेल फैन उनके पीछे भाग रही थी और बार बार ऑटोग्राफ की डिमांड कर रही थी. ये परदेस फिल्म की बात है. शाहरुख खान उस फीमेल फैन के एटिट्यूड से काफी झल्ला गए थे. उन्होंने पहले भागदौड़ करके चैकइन किया. उसके बाद फीमेल फैन को ऑटोग्राफ देने पहुंचे.

फीमेल फैन का कंफ्यूजन और शाहरुख का रिएक्शन

शाहरुख खान ने उन्हें ऑटोग्राफ देने के लिए हाथ बढ़ाया. तभी उस फैन ने कहा कि आई लव यू अक्षय. ये सुनकर शाहरुख खान को थोड़ी हैरानी हुई. लेकिन उन्होंने फैन का दिल नहीं तोड़ा. फैन उन्हें अक्षय कुमार समझ रही थी इसलिए शाहरुख खान ने उन्हें अक्षय कुमार के नाम से ही ऑटोग्राफ दिया. ये सुनकर उनके बगल में बैठी अनुष्का शर्मा ने उन्हें एप्रिशिएट करने वाले एक्सप्रेशन दिए.

