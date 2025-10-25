विज्ञापन

मशहूर एक्टर सतीश शाह का 74 साल की उम्र में निधन, आज होगा दाह संस्कार  

जाने माने एक्टर सतीश शाह का निधन हो गया है. उनका जन्म 25 जून, 1951 को मुंबई में हुआ था.

जाने माने एक्टर सतीश शाह का निधन हो गया है
नई दिल्ली:

जाने माने एक्टर सतीश शाह का निधन हो गया है. उनका जन्म 25 जून, 1951 को मुंबई में हुआ था. उन्हें उनके कॉमिक रोल के लिए  जाना जाता है, खासकर जाने भी दो यारों (1983) में कमिश्नर डी'मेलो और पॉपुलर टीवी सीरीज़ साराभाई वर्सेस साराभाई (2004–2006) में इंद्रवदन साराभाई के रोल के लिए. उनकी बड़ी फिल्मो में  दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे (1995), कल हो ना हो (2003), मैं हूं ना (2004), और ओम शांति ओम (2007) शामिल हैं. इन फिल्मों में उन्होंने यादगार रोल किया था. उन्होंने प्रोड्यूसर मधु शाह से शादी की थी. 

उनके पीए रमेश ने जानकारी दी है कि सतीश शाह ने तकरीबन 2:30 आखिरी सांस ली. वह 74 साल के थे. आज ही उनका दाह संस्कार होगा. 
 

