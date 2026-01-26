विज्ञापन

सतीश शाह को मरणोपरांत किया जाएगा पद्मश्री से सम्मानित, ऑनस्क्रीन बेटे ने कहा- यह अवॉर्ड तब क्यों नहीं दिए...

दिवंगत एक्टर सतीश शाह को 77वें गणतंत्र दिवस 2026 पर मरणोपरांत पद्म श्री से सम्मानित किया जाएगा, जिसके चलते साराभाई वर्सेस साराभाई स्टार्स इमोशनल होते हुए नजर आ रहे हैं. 

Read Time: 2 mins
Share
सतीश शाह को मरणोपरांत किया जाएगा पद्मश्री से सम्मानित, ऑनस्क्रीन बेटे ने कहा- यह अवॉर्ड तब क्यों नहीं दिए...
दिवंगत एक्टर सतीश शाह को मिला पद्मश्री सम्मान

77वें गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने 131 पद्म पुरस्कारों की लिस्ट घोषित की, जिसमें दिवंगत सुपरस्टार धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण और टीवी और फिल्म एक्टर सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री सम्मान मिलने की जानकारी दी गई. खबर आते ही सतीश शाह के साराभाई वर्सेस सारा भाई को स्टार रत्ना पाठक और रुपाली गांगुली ने खुशी जाहिर की. वहीं सतीश शाह के बेटे का किरदार निभाने वाले सुमित राघवन इमोशनल हो गए. और पूछा कि ये अवॉर्ड तब क्यों नहीं दिया गया.

आज तक की रिपोर्ट में, इंडिया टुडे के साथ कथित बातचीत में एक्टर ने कहा, कल एक दोस्त का फोन आया,जो एक आईपीएस अधिकारी है. गृह मंत्रालय सतीश शाह ने मेन फ्राइडे का फोन नंबर कंफर्म करना चाहते थे. ताकि सम्मान की ऑफिशियल सूचना दी जा सके. एक्टर ने आगे बताया कि उन्होंने सतीश शाह के सेक्रेटरी को फोन करके इस बारे में पूछा और इस खबर की पुष्टि की. 

सुमिन ने बताया कि उनके लिए यह एक गौरवशाली पल था क्योंकि सतीश शाह एक सीनियर ही नहीं बल्कि रोल मॉडल भी थे. एक्टर ने कहा, यह बहुत गर्व की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में ख्याल आता है कि यह अवॉर्ड तब क्यों नहीं दिए जाते जब आर्टिस्ट हमारे बीच हो? अगर सतीश काका (सतीश शाह) खुद यह सम्मान लेते तो खुशी दोगुनी होती. हालांकि 25 अक्टूबर को जो गम परिवार को मिला. यह जख्म पर मरहम की तरह काम करेगा. वह आज जहां भी होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे. यह केवल परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरी सारा भाई फैमिली और उनके फैंस के लिए बड़ी उपलब्धि है. 

गौरतलब है कि 25 अक्टूबर 2025 को हार्ट अटैक से सतीश शाह का निधन हो गया था. उनकी उम्र 74 वर्ष थी. जबकि आखिरी बार वह 2023 में रिलीज हुई जी5 की सीरीज यूनाइटेड कच्छे में नजर आए थे. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
 Satish Shah, Sumeet Raghavan On Satish Shah Award, Sumit Raghavan News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com