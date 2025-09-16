विज्ञापन

भरत तख्तानी से तलाक के बाद फिर से मोहब्बत की तलाश में ईशा देओल, बोलीं- प्यार में पड़ते रहना चाहिए...

ईशा देओल और बिजनेसमैन भरत तख्तानी 11 साल की शादी के बाद 2024 में अलग हो गए. हालांकि, यह जोड़ा अपनी बेटियों को मिल कर पाल रहा है.

तलाक के बाद फिर से प्यार में पड़ने को तैयार हैं ईशा देओल
ईशा देओल और बिजनेसमैन भरत तख्तानी 11 साल की शादी के बाद 2024 में अलग हो गए. हालांकि, यह जोड़ा अपनी बेटियों को मिल कर पाल रहा है. ईशा की दो बेटियां हैं, 8 साल की राध्या और 6 साल की मिराया. हाल ही में एक बातचीत के दौरान ईशा ने दोबारा प्यार करने और रिश्ते में आने को लेकर खुलकर बात की. ईटाइम्स से बात करते हुए, ईशा ने स्वीकार किया कि उन्होंने और भरत ने अपने मतभेदों को दरकिनार कर दिया है और अब अपनी बेटियों के पालन पोषण पर ध्यान दे रहे हैं.

उन्होंने कहा, "भरत और मैं अपनी बेटियों की सह-पालन कर रहे हैं. यह कुछ ऐसा है जो आप इसलिए चुनते हैं क्योंकि आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं". अपनी डेटिंग लाइफ के बारे में बात करते हुए, ईशा ने खुलासा किया कि वह इस वक्त 'सिंगल' हैं. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि वह फिर से प्यार में पड़ने के लिए तैयार हैं.

फिर से प्यार में पड़ने को तैयार ईशा

अपनी बात को जारी रखते हुए ईशा ने इसे 'किसी व्यक्ति के जीवन का सबसे खूबसूरत एहसास और दौर' बताते हुए कहा, "मैं हमेशा प्यार में पड़ने में विश्वास रखूंगी. प्यार में पड़ते रहना चाहिए". ईशा ने आगे बताया कि प्यार जरूरी तो है, लेकिन यह किसी व्यक्ति को पूरी तरह से परिभाषित नहीं करना चाहिए. उन्होंने आगे कहा, "ज़िंदगी में प्यार और साथ होना बहुत अच्छी बात है. हालांकि, यही सब कुछ नहीं है".

नानी के गाने पर डांस करती हैं ईशा

इंटरव्यू में ईशा ने अपनी बेटियों को 'फ़िल्मी' बताया और स्वीकार किया कि वे बॉलीवुड में आने के बारे में सोचने के लिए अभी बहुत छोटी हैं. फिलहाल वे अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही हैं. उन्होंने बताया कि उनकी बेटियों को उनके और उनकी नानी हेमा मालिनी के गानों पर डांस करना बहुत पसंद है. उन्होंने कहा, "उन्हें मेरे गाने 'धूम मचाले' और 'दिलबरा' पर डांस करना बहुत पसंद है. मेरी बड़ी बेटी को मेरी मां का गाना 'भूत राजा बहार आजा' बहुत पसंद है". ईशा ने यह भी बताया कि हेमा मालिनी ने ही लड़कियों को अपने मशहूर गानों से परिचित कराया था.

