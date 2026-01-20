ना सलमान खान ना ही सनी देओल, इमरान हाशमी ने 7 दिन में हिला डाला पाकिस्तान

पाकिस्तान भले भारत का दुश्मन हो, लेकिन यहां की फिल्में और वेब सीरीज को खूब पसंद किया जाता है. नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली भारतीय फिल्में और वेब सीरीज अक्सर पाकिस्तान में ट्रेंड कर रही होती हैं. इन दिनों पाकिस्तान के नेटफ्लिक्स पर इमरान हाशमी छाए हुए हैं. इमरान हाशमी की लेटेस्ट नेटफ्लिक्स वेब सीरीज 'तश्करी' रिलीज के महज कुछ दिनों में ही पाकिस्तान में जबरदस्त लोकप्रियता हासिल कर चुकी है. इस वेब सीरीज को पड़ोसी मुल्क में खूब पसंद किया जा रहा है.

ये भी पढ़ें; धर्मेंद्र-हेमा मालिनी का अनदेखा वीडियो, 45 साल पुरानी फिल्म के रोमांटिक गाने पर यूं झूमते आए नजर

7 दिन में तश्करी ने मचाया धमाल

14 जनवरी 2026 को रिलीज हुई इस 7 एपिसोड वाली हिंदी क्राइम थ्रिलर सीरीज ने फ्लिक्सपैट्रोल के अनुसार 19 जनवरी को पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स के टॉप 10 टीवी शोज में नंबर 1 पोजीशन हासिल की, जहां यह 'तश्करी' 5 दिनों से लगातार टॉप पर बनी हुई है. नीरज पांडे द्वारा क्रिएट और डायरेक्ट की गई 'तश्करी' में इमरान हाशमी ने मुंबई एयरपोर्ट के कस्टम्स सुपरिंटेंडेंट अर्जुन मीना का किरदार निभाया है. कहानी एक समर्पित कस्टम्स ऑफिसर और उनकी टीम की है, जो एक शक्तिशाली अंतरराष्ट्रीय स्मगलिंग सिंडिकेट को नेस्तनाबूद करने की जंग लड़ते हैं.

तश्करी की स्टारकास्ट

'तश्करी' में शरद केलकर ने खलनायक 'बड़ा चौधरी' का रोल किया है, जबकि जया अफरोज, अमृता खानविलकर, नंदीश संधू और अनुराग सिन्हा जैसे कलाकारों ने भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं. 'तश्करी' में स्मगलिंग के नए-नए तरीकों, एयरपोर्ट की हाई-स्टेक दुनिया और सिस्टम के अंदरूनी भ्रष्टाचार को रियलिस्टिक अंदाज में दिखाया गया है. पाकिस्तानी दर्शकों में इस सीरीज की खासी चर्चा है. सोशल मीडिया पर यूजर्स इमरान की परफॉर्मेंस की तारीफ कर रहे हैं.