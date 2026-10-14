'गनमास्टर G9' के सेट पर खतरनाक हादसा, पलटी SUV बाल-बाल बचे इमरान हाशमी, वीडियो वायरल

इमरान हाशमी को लेकर चौकाने वाली खबर सामने आई है. 'गनमास्टर G9' के लिए एक खतरनाक कार-फ्लिप स्टंट करते समय इमरान हाशमी बाल-बाल बचे. एक बिहाइंड-द-सीन्स वीडियो में एक SUV हवा में पलटती हुई और नीचे खड़ी वैन से टकराती हुई दिखाई दे रही है, जो एक्टर के बहुत करीब आ गई थी. किसी के घायल होने की खबर नहीं है. खबरों के मुताबिक, अपनी आने वाली फिल्म 'गनमास्टर G9' के लिए एक खतरनाक कार-फ्लिप स्टंट की शूटिंग के दौरान इमरान हाशमी बाल-बाल बचे. एक बिहाइंड-द-सीन्स वीडियो में एक SUV हवा में पलटती हुई और नीचे खड़ी वैन से टकराती हुई दिखाई दे रही है, जो एक्टर के बहुत करीब आ गई थी. यह पहली बार नहीं है जब फिल्म की शूटिंग में दिक्कतें आई हैं. इससे पहले हरिद्वार में हुई एक घटना पर लोगों ने काफी हंगामा किया था.



खबरों के मुताबिक, 'गनमास्टर G9' के क्लाइमैक्स की शूटिंग के दौरान एक खतरनाक कार-फ्लिप स्टंट एक डरावने हादसे में बदल गया, जब क्रेन से लटकी एक SUV अचानक पलट गई और नीचे खड़ी एक काली वैन से टकरा गई, जिससे वह इमरान हाशमी के चेहरे के बहुत करीब आ गई. एक बिहाइंड-द-सीन्स वीडियो में क्रू मेंबर्स को देखते हुए दिखाया गया है कि गाड़ी को झटका देकर हवा में उल्टा घुमाने से पहले काउंटडाउन शुरू किया जाता है और आखिरकार वह वैन की छत पर जा गिरती है. अब तक किसी के घायल होने की खबर नहीं है. मेकर्स ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि यह घटना पहले से तय स्टंट का हिस्सा थी या शूटिंग के दौरान कुछ गड़बड़ हो गई थी. यह पहली बार नहीं है, जब फिल्म की शूटिंग मुश्किल में फंसी है. इससे पहले जून में, जब कास्ट हरिद्वार में शूटिंग कर रही थी, तो स्थानीय लोगों द्वारा फिल्म के सेट को असली बार समझने के कारण वहां हंगामा हो गया था. पवित्र शहर में 'बार एंड कैफे' लिखा साइनबोर्ड देखकर भीड़ ने इमरान हाशमी की फिल्म 'गनमास्टर G9' के एक सीन की शूटिंग में बाधा डाली. बाद में प्रोड्यूसर दीपक मुकुट ने कहा, "हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे के बिना जरूरी प्रॉप्स के साथ शूटिंग के लिए जाते हैं. हम हमेशा सिस्टम का सम्मान करते हैं और सभी नियमों का पालन करते हैं. स्थानीय लोगों से बात करने के बाद हमने मामला सुलझा लिया." उन्होंने बताया कि एक हिंदू होने के नाते, वह कभी भी हरिद्वार में बार खोलने के बारे में नहीं सोचेंगे.

'गनमास्टर G9' के बारे में

'गनमास्टर G9' में इमरान हाशमी, जेनेलिया डिसूजा, अपारशक्ति खुराना और अभिषेक सिंह हैं. फिल्म को दीपक मुकुट, हुनर ​​मुकुट और संगीता अहीर ने प्रोड्यूस किया है और सोहम रॉकस्टार एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने इसे पेश किया है. आदित्य दत्त द्वारा निर्देशित यह एक्शन-रोमांस फिल्म 27 नवंबर, 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. अगस्त में फिल्म की पहली झलक दिखाई गई थी, जिसमें हाशमी 'ईश्वर' का किरदार निभाते हुए दिखे थे. वह एक डेयरी फार्म के मालिक हैं जो उस महिला की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं जिससे वह प्यार करते हैं.