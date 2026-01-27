सामने जल रही थी चिता, फनी रील देख रहे थे ऑरी, एल्विश यादव ने लगा दिया थप्पड़

ओरहान अवात्रामणि यानी ऑरी काम क्या करते हैं ये बहुत कम ही लोग जानते हैं, लेकिन बड़े-बड़े सेलेब्स की पार्टी में वो जरूर नजर आते हैं. यहां तक की अंबानी परिवार के फंक्शन में भी ऑरी अपनी मौजूदगी दर्ज करवाते रहते हैं. सोशल मीडिया पर उनकी एक से एक फनी वीडियो आए दिन वायरल होती रहती हैं. अब हाल ही में ऑरी की एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देख लोग थोड़ा हैरान हो रहे हैं. इस वीडियो में ‘बिग बॉस ओटीटी सीजन 2' विनर एल्विश यादव भी दिखाई दे रहे हैं जो ऑरी को चटाक से थप्पड़ जड़ रहे हैं. क्या है वीडियो हम बताते हैं.

ऑरी की इस हरकत पर भड़क गए एल्विश

ऑरी ने ये वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. इस वीडियो में दिख रहा है कि ऑरी अपने फोन में रील्स देख रहे होते हैं, इस दौरान वो एल्विश को भी रील दिखाते हैं, लेकिन जैसी ही ऑरी ऐसा करते हैं तभी एल्विश उन्हें थप्पड़ मार देते हैं. एल्विश दरअसल उन्हें इसलिए थप्पड़ मारते हैं क्योंकि दोनों के सामने किसी की चिता जल रही थी. सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को देखकर लोग हैरान जरूर हो रहे हैं, लेकिन देखकर की ये साफ पता चल रहा है कि ये स्क्रिप्टेड वीडियो है. दोनों ने पूरी प्लानिंग के साथ बनाया है.

'जेल' में एल्विश और ऑरी

थप्पड़ वाले वीडियो के अलावा ऑरी ने एल्विश के साथ एक और वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है जिसमें दोनों सलाखों के पीछे खड़े दिख रहे हैं. इस दौरान एल्विश कहते हैं, ‘स्वागत है ऑरी का हमारे पॉडकास्ट में'. एल्विश की बात सुनकर ऑरी कहते हैं ‘ठीक है लेकिन पहले मुझे एक पप्पी चाहिए.' एल्विश पूछते हैं ‘पप्पी यानी कुत्ते का छोटा बच्चा'. ऑरी कहते हैं ‘नहीं पप्पी यानी किस...'इसके बाद वो एल्विश को किस करने की कोशिश करते हैं. दोनों के ये फनी वीडियो काफी वायरल हो रहे हैं.