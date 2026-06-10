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एल्विश यादव का 370 रुपए की बिरयानी कंट्रोवर्सी पर फूटा गुस्सा, बोले- कंसेंट का भी MRP लगा दिया?

कॉमेडियन प्रणित मोरे के शो में '370 की बिरयानी' पर की गई एक टिप्पणी ने सोशल मीडिया पर ऐसा बवाल मचाया कि युवक को नौकरी गंवानी पड़ी और कई बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने खुलकर नाराजगी जताई. इसमें एक नाम एल्विश यादव का भी है.

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एल्विश यादव का 370 रुपए की बिरयानी कंट्रोवर्सी पर फूटा गुस्सा, बोले- कंसेंट का भी MRP लगा दिया?
एल्विश यादव का पोस्ट हुआ वायरल

पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर '370 रुपए की बिरयानी' वाला मामला तेजी से चर्चा में बना हुआ है. यह विवाद एक स्टैंड-अप कॉमेडी शो के दौरान दिए गए बयान से शुरू हुआ, लेकिन देखते ही देखते इंटरनेट पर बड़ी बहस का विषय बन गया. 23 वर्षीय हिमांशु जांगड़ द्वारा मंच से कही गई एक बात को लोगों ने महिलाओं के प्रति असम्मानजनक सोच का प्रतीक बताया. मामला इतना बढ़ गया कि सोशल मीडिया पर आलोचना की बाढ़ आ गई और इसके असर से हिमांशु को अपनी नौकरी तक गंवानी पड़ी. विवाद ने न सिर्फ कॉमेडी की सीमाओं पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि वायरल कंटेंट और ऑनलाइन जवाबदेही पर भी नई बहस छेड़ दी है.

एल्विश यादव का गुस्सा, पोस्ट में कही तीखी बात

इस विवाद पर यूट्यूबर और सोशल मीडिया स्टार एल्विश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि इस पूरे मामले ने दो तरह की सोच को उजागर कर दिया है. एल्विश ने इशारों-इशारों में कहा कि किसी भी रिश्ते या सहमति की कीमत तय नहीं की जा सकती और न ही हर विवादित टिप्पणी को मजाक कहकर टाला जा सकता है. उनका यह पोस्ट तेजी से वायरल हुआ और लोगों ने उस पर जमकर प्रतिक्रिया दी.

कुशा कपिला ने उठाए जवाबदेही पर सवाल

इन्फ्लुएंसर और अभिनेत्री कुशा कपिला ने भी इस मामले पर अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि केवल टिप्पणी करने वाले व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराना पर्याप्त नहीं है. उनके मुताबिक, जब किसी विवादित क्लिप को एडिट करके सोशल मीडिया पर प्रचारित किया जाता है, तो उसे बढ़ावा देने वाले लोग भी उतने ही जिम्मेदार होते हैं. कुशा का मानना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मौजूद हर कंटेंट किसी न किसी सोच को दर्शाता है और उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

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नौकरी पर पड़ा सीधा असर

विवाद बढ़ने के साथ ही हिमांशु जांगड़ की पहचान सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गई. इंटरनेट यूजर्स ने उनके प्रोफेशनल बैकग्राउंड की भी जानकारी साझा करनी शुरू कर दी. इसके बाद जिस डिजाइन कंपनी में वह कार्यरत थे, उसने सार्वजनिक बयान जारी करते हुए उनसे दूरी बना ली. कंपनी के फैसले ने इस पूरे विवाद को और अधिक चर्चा में ला दिया.

माफी के बाद भी नहीं थमा विवाद

लगातार बढ़ती आलोचनाओं के बीच कॉमेडियन प्रणित मोरे और हिमांशु जांगड़ दोनों ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी. विवादित वीडियो को सोशल मीडिया से हटाया गया और दोनों ने अपने बयान पर खेद भी जताया. हालांकि, इंटरनेट पर लोगों का गुस्सा कम होता नहीं दिख रहा है.

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