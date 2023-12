शाहरुख खान की अगली मेगा ब्लॉकबस्टर! सिनेमाघरों के बाहर लगी भीड़, कुछ यूं किया डंकी का स्वागत

डंकी फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए लगी फैंस की भीड़

Dunki First Day First Show Celebration: डंकी 21 दिसंबर यानी आज रिलीज (Dunki Release) हो गई है, जिसे शाहरुख खान के फैंस से प्यार मिलना लाजमी है. ऐसा ही कुछ ऐसा ही गेयटी गैलेक्सी (Gaiety Galaxy) के बाहर का नजारा देखने को मिला है. जहां डंकी का फर्स्ट डे फर्स्ट फर्स्ट शो (Dunki First Day First Show) देखने गए फैंस की भीड़ लग गई है. वहीं पटाखों और जगमगाहट से डंकी डे का जश्न मनाया जा रहा है, जिसकी वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. वहीं फैंस का कहना है कि यह शाहरुख खान की अगली ब्लॉकबस्टर होगी.