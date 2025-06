प्रियंका चोपड़ा की कजिन को क्यों आया एअर इंडिया पर गुस्सा, एयरलाइंस के व्यवहार को बताया निराशाजनक

ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा जोनास ने एअर इंडिया के ड्रीमलाइनर विमान हादसे पर गहरा दुख जताया. इस हादसे को भारत के इतिहास की सबसे बड़ी विमान दुर्घटनाओं में से एक माना जा रहा है. गुरुवार दोपहर एयर इंडिया बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान टेकऑफ के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया. यह विमान अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रहा था, जिसकी फ्लाइट नंबर एआई-171 थी. यह विमान बीजे मेडिकल कॉलेज के पास एक आवासीय इलाके में जा गिरा. इस घटना में 241 यात्रियों की मौत हो गई.

प्रियंका ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों के लिए अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं और कहा कि वह सभी के लिए दुआ कर रही हैं, जो इस हादसे से प्रभावित हुए हैं. अभिनेत्री ने लिखा, ''बेहद दुखद घटना। मैं हादसे से प्रभावित सभी लोगों और जिन परिवारों को अकल्पनीय क्षति हुई है, उनके लिए दुआ कर रही हूं.''

इसी बीच प्रियंका चोपड़ा की बहन ने भी एक्स पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने लिखा, '#AirIndia की असंवेदनशीलता चौंकाने वाली है...मेरे पति 15 जून को एयर इंडिया से दुबई जाने वाले हैं और हम सुरक्षा उपायों की कमी के कारण उड़ान रद्द करना चाहते थे. लेकिन एयर इंडिया ने कोई भी राशि वापस करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें इसे लेकर कोई एडवाइजरी नहीं मिली है. हम सभी को एयर इंडिया से उड़ान भरने पर गर्व था क्योंकि यह प्रतिष्ठित टाटा समूह द्वारा संचालित हमारी राष्ट्रीय एयरलाइन है, लेकिन आज जो हुआ और जो लोग अब यात्रा करने से डरते हैं, अपने उन ग्राहकों के साथ जिस तरह का ये व्यवहार कर रहे हैं निराशाजनक है. उन्हें शर्म आनी चाहिए! इस एयरलाइन पर 240 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन एयर इंडिया को कोई परवाह नहीं है!!'

